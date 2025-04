Niektóre z tych seriali zapewne znacie, bo były pokazywane w TV, zatem jeśli macie ochotę odświeżyć sobie przygody ich bohaterów - na Netliksie znajdziecie wszystkie odcinki większości sezonów. Ale są też całkiem nowe smakołyki, na które wytrawny pożeracz filmowych historii w odcinkach, rzuci się jak Reksio na kość. Dla nas odkryciem jest „Marco Polo”. Lubimy też prawników „W garniturach”. A wy?

Czym jest Netflix - już tłumaczyliśmy, ale przypominamy, jak działa:Toż to serialowy raj! Dlaczego warto mieć Netfliksa.

Zapraszamy na jesienne seanse! :)

1. Dr House (House M.D.)

Doktora Gregory'ego House'a nie trzeba nikomu przedstawiać. House, również podobnie jak Sherlock (przy okazji polecamy najlepsze seriale kryminalne), rozwiązuje najbardziej skomplikowane zagadki. Z tą różnicą, że głównym wrogiem wybitnego lekarza są wszelkiej maści choróbska – im bardziej nietypowe, tym lepiej! House na podstawie rodzaju kaszlu i spojrzenia w oczy jest w stanie celnie zdiagnozować rzeżączkę, a taki lekarz to skarb. Inaczej zapewne sądzą jego współpracownicy (czytaj: podwładni) codziennie zmagający się ze specyficznym poczuciem humoru House'a. Widzowie zgorzkniałego doktora House'a pokochali, a Hugh Laurie został tak dużą gwiazdą, że po dziś dzień nie potrafi się wydostać z cienia słynnego lekarza. Ostatecznie chyba jednak lepiej zagrać jedną wielką rolę niż dziesięć takich sobie.

Na Netfliksie: 8 sezonów.

2. Pełna chata (Full House)

"Pełna chata" w ofercie Netfliksa znalazła się nieprzypadkowo. To właśnie Netflix postanowił po latach wyprodukować kontynuację tego kultowego serialu. "Fuller House", bo tak się nazywa, opowiada, co ciekawego słychać w rodzinie Tannerów, a jego bohaterkami są siostry D.J. i Stephanie oraz ich dzieci. No dobrze, ale miało być o "Pełnej chacie". Kto przed laty nie śledził z uśmiechem na ustach losów nietypowej rodziny Tannerów? Owdowiałego ojca Danny'ego opiekującego się z pomocą wujków Jessego i Joeya trójką dzieci. Teraz, dzięki Netfliksowi, każdy może sobie przypomnieć ten jeden z najlepszych rodzinnych seriali komediowych, jakie kiedykolwiek powstały. Nie trzeba nigdzie szukać, wszystko jest pod ręką.

Na Netfliksie: 8 sezonów + jeden sezon "Fuller House".

3. Słodkie kłamstewka (Pretty Little Liars)

Minął rok od zaginięcia nastolatki, która rozpłynęła się w powietrzu w niewyjaśnionych okolicznościach. Jej przyjaciółki dawno już opłakały stratę, gdy nagle wszystkie zaczynają otrzymywać tajemnicze wiadomości, w których opisane są sekrety, jakie znała jedynie ich zaginiona koleżanka. Sprawa szybko się komplikuje, gdy odnalezione zostaje ciało zaginionej. Kto wobec tego wysyła opatrzone literą "A." SMS-y? Ekranizacja powieści Sary Shepard pod tytułem "Kłamczuchy" to młodzieżowy serial utrzymany w klimacie "Gotowych na wszystko". Tajemnice do rozwiązania i częste zwroty akcji stanowią atut tego serialu, ale przesadna "młodzieżowość" może od niego odstraszać. Jedno jest pewne, gdy tylko raz ją usłyszycie, potem cały czas będziecie nucić pod nosem piosenkę z napisów początkowych.

Na Netfliksie: 6 sezonów.

4. Piraci (Black Sails)

Gratka dla miłośników klasycznych piratów. Nakręcona z dużym rozmachem wariacja na temat "Wyspy skarbów" Roberta Louisa Stevensona. Akcja serialu została osadzona 20 lat przed wydarzeniami opisanymi w tej książce. Przenosimy się wraz z bohaterami serialu do czasów, gdy ku końcowi chyli się Złota Era piratów. Dawna kolonia brytyjska – New Providence rządzona jest przez najgroźniejszych z groźnych piratów z kapitanem Flintem na czele, a Brytyjczycy coraz częściej myślą o jej odzyskaniu. Będzie to o tyle prostsze, że między pirackimi watażkami coraz częściej dochodzi do walk o wpływy. Jesiennymi wieczorami fajnie się przenieść na Karaiby, a "Piraci" to umożliwiają, zapewniając przy okazji dobrą rozrywkę. No chyba, że ktoś cierpi na chorobę morską.

Na Netfliksie: 2 sezony.

5. Muszkieterowie (The Musketeers)

Najwyraźniej Anglikom brakło własnych bohaterów, bo połasili się na bohaterów cudzych, konkretnie tych od niedalekich sąsiadów – Francuzów. Tytułowi muszkieterowie wcale nie są w tym tytule przypadkowi, bo to kolejna ekranizacja powieści Aleksandra Dumasa (ojca) "Trzej muszkieterowie". Razem z jej bohaterami, Atosem, Portosem, Aramisem i D’Artagnanem przenosimy się na ulice 17-wiecznego Paryża, by śledzić dworskie intrygi, emocjonować się walkami na szpady i decydować, który z muszkieterów jest najbardziej przystojny. Nie są "Muszkieterowie" serialem wybitnym, ale jako niezobowiązująca niedzielna rozrywka powinien się sprawdzić doskonale. Opis fabuły wam daruję, bo kto nie zna "Trzech muszkieterów" ten... trąba.

Na Netfliksie: 2 sezony.

6. Marco Polo

W poprzednim zestawieniu oryginalnych seriali Netfliksa zabrakło jeszcze kilku tytułów, więc tu jest miejsce, żeby to nadrobić. A nadrobić warto, bo wszyscy miłośnicy seriali historycznych po zakończeniu przygody z "Muszkieterami" staną przed pytaniem: Co dalej? A dalej np. "Marco Polo", czyli serial opowiadający o wczesnych losach słynnego odkrywcy. W chwili realizacji drugi najdroższy serial w historii telewizji, zaraz po "Grze o tron". 90 milionów dolarów włożone w produkcję może i nie przyniosło oczekiwanych skutków, bo recenzje "Marco Polo" nie były najlepsze, ale gdyby tylko wierzyć recenzjom... Warto więc rzucić okiem i sprawdzić, jak poszło podróżnikowi, który po latach błąkania się po morzach i pustyniach w końcu dotarł do słynnego królestwa wielkiego Chana Kubilaja. W ostateczności zawsze można się pogapić na ładne krajobrazy Azji i Lorenza Richelmy'ego w roli tytułowej.

Na Netfliksie: 2 sezony.

7. Outlander

Przystojnych bohaterów serii netfliksowych historii było kilku, nie można nie wspomnieć też o Samie Heughanie, dla którego uroku wojowniczego i romantycznego Szkota wiele fanek zdradziło dżentelmenów pokroju pana Darcy'ego. I chyba nie pomogłoby nawet to, gdyby Darcy założył spódnicę w szkocką kratę. Wobec fizycznych zalet głównego bohatera, cała reszta spada na dalszy plan, ale gwoli kronikarskiego obowiązku: bohaterką serialu "Outlander" jest wojenna sanitariuszka Claire Randall (Caitriona Balfe), która w tajemniczy sposób zostaje przeniesiona z 1945 roku niewiele ponad dwieście lat wstecz. Jest rok 1743 i Claire ciężko jest odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Szczególnie że szybko zostaje zmuszona do poślubienia ww. Jamie'ego Frasera (Heughan). Nie trzeba długo, by między tą dwójką narodziło się prawdziwe uczucie. Jest tylko jeden haczyk – Claire jest w 1945 zamężna... Ups!

Na Netfliksie: 1 sezon.

8. Brooklyn 9-9 (Brooklyn Nine-Nine)

Mamy za sobą romanse, czas na trochę komedii. Były czasy zamierzchłe, czas na trochę współczesności. Przenosimy się na Brooklyn do komisariatu, w którym nadchodzą zmiany w postaci nowego komendanta. Dotychczasowy szef policjantów nie był zbyt wymagającym człowiekiem, w świetle czego jego podwładni zbytnio się rozbestwili. Ma to ukrócić zdecydowany kapitan Holt, który szybko stawia nowych podopiecznych do pionu. Szczególnie ciężko wymóc mu regulamin na narwanym detektywie Jake'u Peralcie (Andy Samberg), który jest typowym gliniarzem z amerykańskich filmów. Ubiera się jak chce, strzela kiedy chce, wysadza w powietrze kiedy chce i generalnie jest jednym, wielkim wizerunkowym problemem dla nowego szefa. Ma jednak jedną zaletę: jest niebywale skuteczny. W "Brooklyn 9-9" pobrzmiewa lekki posmak "Nagiej broni", co jest dodatkowym atutem tego wesołego serialu.

Na Netfliksie: 2 sezony.

9. Technicy-magicy (The IT Crowd)

Pozostajemy w klimatach komediowych, skoro już do nich dotarliśmy. Kto z nas nigdy nie miał do czynienia z firmowymi informatykami? Właściwie każdy. Każdy też wie, ze to specyficzny rodzaj ludzi, który trudno podrobić. I właśnie takich dwóch informatyków korporacji Reynholm Industries jest bohaterami serialu "Technicy-magicy". Poznajemy ich w momencie, gdy do firmy przychodzi nowa szefowa działu IT. Jen nie ma większego pojęcia o informatyce, a jej umiejętności ograniczają się do wysłania maila. Właściwa kobieta na właściwym miejscu... Chłopaki najpierw próbują ją poderwać, a potem się jej pozbyć z firmy. Klikamy "save" i zapisujemy ten serial na naszej liście do netfliksowego oglądania.

Na Netfliksie: 5 sezonów.

10. Playfull Kiss

Witajcie w świecie koreańskich dram. Każdego roku powstaje ich tyle, że jeśli tylko wciągniecie się w koreański klimat, będziecie już mieli co oglądać do końca życia. A spróbować warto, bo południowokoreańska kinematografia radzi sobie bardzo dobrze na dużym, jak i na małym ekranie. Dowód na to choćby i w Telewizji Polskiej, gdzie wyświetlano całkiem niedawno "Cesarzową Ki". Ja jednak polecam rozpoczęcie przygody od dostępnego na Netfliksie "Playfull Kiss", w którym znajdziecie wszystko, co widzowi seriali do szczęścia potrzebne. Humor, romantyzm, dramat – uśmiejecie się i wzruszycie. Bohaterka "Playful Kiss", niezdara i słaba uczennica liceum, podkochuje się w przystojnym chłopaku z tej samej szkoły. Różni ich właściwie wszystko, począwszy od tego, że chłopak ma IQ=200 i gardzi naszą bohaterką. W wyniku pewnego zbiegu okoliczności dziewczyna wprowadza się do domu wymarzonego chłopaka.

Na Netfliksie: 1 sezon.

11. Good Morning Call

Dramami nie tylko Korea Południowa stoi, ale i sąsiednia Japonia. "Good Morning Call" to właśnie propozycja z krainy góry Fudżi, a zarazem kolejna tzw. młodzieżowa drama, którą Azjaci lubią bardziej niż wypada. Przyznaję, nie grzeszy jakąś wyjątkową oryginalnością, ale w azjatyckich dramach często nie chodzi o oryginalną historię, która jest zaledwie pretekstem do pokazania całej gamy uczuć i filmowych nastrojów. Nigdy nie wiadomo, kiedy pękniecie ze śmiechu, a kiedy w waszych oczach pojawią się łzy. Choć, nie ma co ukrywać, do azjatyckich dram trzeba się przyzwyczaić, bo różnią się w wielu miejscach od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Tak czy siak, w "Good Morning Call" znów mamy dwoje nastolatków, którzy w wyniku nieporozumienia zmuszeni są na czas szkoły zamieszkać w jednym mieszkaniu. A że chłopak nie jest zbyt przyjacielski, łatwo nie będzie.

Na Netfliksie: 1 sezon.

12. Kochane kłopoty (Gilmore Girls)

Czas na dobry serial obyczajowy. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy kliknąć w Netfliksa i bum, wybór na najbliższe wieczory gotowy. Na pierwszy ogień "Kochane kłopoty", przedstawiciel gatunku pod nazwą: dziewczyński serial. Klasyczna produkcja z miłym i słodkim klimatem, która może i nie przynosi żadnej rewolucji w telewizji, ale po prostu sympatycznie się ją ogląda. Jego bohaterką Lorelai Gilmore, która razem z córką mieszka w obowiązkowym w takich serialach małym miasteczku. Obie są sobie bliskie i wspólnie przeżywają swoje radości i smutki otoczeni sympatycznymi sąsiadami. Ach, jakie to wszystko miłe i sympatyczne ;).

Na Netfliksie: 7 sezonów.

13. Plotkara (Gossip Girl)

Serial, który z występującej w nim Blake Lively zrobił gwiazdę, a widzom zapewnił solidną dawkę humoru i wzruszenia. Tematyka serialu jest bardzo na czasie. Jej bohaterką najsłynniejsza blogerka Manhattanu, tytułowa Plotkara. Plotkara na swoim popularnym blogu opisuje wszystko, co dzieje się w życiu mieszkańców najbardziej ekskluzywnej dzielnicy Nowego Jorku – Upper East Side. No i co tu więcej gadać? "Plotkara" to jeden z najsłynniejszych seriali młodzieżowych i to powinno wystarczyć za całą rekomendację. Kto takie lubi, ten z chęcią obejrzy go raz jeszcze, kto nie lubi – może spróbować się przekonać. Zawsze można przełączyć się na inny serial, których – jak widać w tym zestawieniu – na Netfliksie nie brakuje. Poza tym warto "Plotkarę" zobaczyć choćby po to, żeby wiedzieć na co wydawać kasę wygraną w totolotka.

Na Netfliksie: 6 sezonów.

14. W garniturach (Suits)

Pozostajemy w konwencji lekkiej (przynajmniej w pierwszym sezonie), a autorkę blogów zamieniamy na prawników. A właściwie na jednego prawnika, Harveya Spectera, i jednego oszusta udającego prawnika – Mike'a Rose'a. Oszusta bardzo inteligentnego, dla którego wiedza prawnicza to betka, co w połączeniu ze sprytem stanowi mieszankę wybuchową potrzebną w firmie prawniczej swojego nowego szefa. Narwany Mike i elegancki Harvey tworzą team, który zaczyna wygrywać najbardziej skomplikowane sprawy. A tych nie brakuje, jak również pięknych kobiet w otoczeniu głównych bohaterów. Wcielający się w role główne Gabriel Macht i Patrick J. Adams szybko podbili serca widzek na całym świecie, a uwagę panów przykuje szybki i dowcipny scenariusz. Warte uwagi są też stylizacje pań z kancelarii - rewia mody!

Na Netfliksie: 4 sezony.

