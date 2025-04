Regina Brett jest amerykańską dziennikarką i autorką uwielbianych przez miliony kobiet na całym świecie książek pod tytułem "Jesteś cudem", "Bóg nigdy nie mruga", "Bóg zawsze znajdzie Ci pracę" i "Twój dziennik. 12 nowych lekcji i myśli na każdy dzień."

Reklama

Jej pełnie ciepła felietony stały się źródłem nadziei i wsparcia dla czytelników z całego świata. Pomagają im znaleźć wyjście z życiowych zakrętów i inspirują do zmian na lepsze. Podobnie było z życiowymi radami napisanymi w noc przed 45. urodzinami i zaraz po zdiagnozowaniu raka piersi. Kobieta postanowiła spisać swoje doświadczenia życiowe i podzielić się nimi z innymi osobami.

W czasie ostatniej dekady te lekcje rozeszły się w sieci. W wyniku nieporozumienia i kolejnego przekazywania sobie treści przez użytkowników Regina stała 90-latką, która postanowiła podzielić się ze światem swoimi życiowymi doświadczeniami. Jednak sama autorka śmieje się z tego zabawnego nieporozumienia.

Inspirująca akcja z poznańskiej podstawówki. Inne szkoły powinny brać z niej przykład

To uniwersalne lekcje życiowe, które powinien przypomnieć sobie każdy, kto zapomniał o tym, co jest w życiu najważniejsze. Zobaczcie te, które naszym zdaniem są najważniejsze.

1. Życie nie jest sprawiedliwe, ale nadal jest cudowne.

2. Jeżeli masz wątpliwości, zrób kolejny mały krok.

3. Życie jest za krótkie, żebyś mogła kogoś darzyć nienawiścią.

4. Nie traktuj siebie zbyt poważnie. Nikt inny nie może.

5. Spłacaj swoją kartę kredytową co miesiąc.

6. Nie musisz zawsze wygrywać. Zgadzaj się nie mieć racji.

7. Płacz zawsze z kimś. To znacznie zdrowsze niż płakanie w samotności.

8. Oszczędzaj na emeryturę, już od pierwszej pensji.

9. Jeżeli chodzi o czekoladę, to opór jest daremny.

10. Warto pogodzić się ze swoją przeszłością, aby nie zepsuć teraźniejszości.

11. To jest OK! Niech twoje dzieci widzą, że płaczesz.

12. Nie porównuj swojego życia do życia innych. Nie masz pojęcia, o co chodzi w ich podróży.

13. Jeśli związek ma być tajemnicą, to nie powinnaś w nim być.

14. Bądź ekscentryczna. Nie czekaj na lepsze czasy.

15. Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo.

16. Pisarz pisze. Jeżeli chcesz, być pisarzem pisz.

17. Najważniejszym narządem płciowym jest mózg.

18. Starość jest alternatywą.

19. Twoje dzieci mają tylko jedno dzieciństwo. Spraw, żeby było niezapomniane.

20. Pozbądź się wszystkiego, co nie jest użyteczne, piękne lub radosne.

21. Weź głęboki oddech! To uspokaja umysł.

Chłopaki nie płaczą? Brednie! Łzy są oznaką siły i pasują do prawdziwych mężczyzn

22. Jeżeli nie będziesz pytała, nie dostaniesz odpowiedzi.

23. Najlepsze jest jeszcze przed nami.

24. Zazdrość jest stratą czasu. Masz wszystko, czego potrzebujesz.

25. Wybacz wszystkim wszystko.

26. Nie ma znaczenia co myślą o tobie inni. To nie twoja sprawa.

27. Czas leczy prawie wszystko. Daj sobie czas...

28. Bez znaczenia czy to zła, czy dobra sytuacja. Ona i tak się zmieni.

29. Twoja praca nie zadba o ciebie, gdy będziesz chora. Przyjaciele tak! Pozostań z nimi w kontakcie.

30. Wierz w cuda!

31. Jeżeli coś cię nie zabije, to sprawi, że będziesz silniejsza.

32. Lepsze czasy jeszcze przyjdą.

33. Nie ma znaczenia jak się czujesz - wstań, ubierz się i pokaż światu.

Reklama

Powstała lalka Barbie na wzór modelki plus size. Pierwsza, której uda się stykają