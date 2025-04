Nie od dziś wiadomo, że popularnych dyskontach można kupić również modne ubrania i dodatki. Tym razem w Biedronce dostępne będą skórzane torebki i portfele marki Puccini. W ofercie pojawią się małe torebki za 99 zł, duże torby za 129 zł i portfele za 99 zł.

Reklama

Będą dostępne od 2 lipca br. do wyczerpania zapasów. Jeżeli któryś model wpadł ci w oko, to proponujemy się pospieszyć, bo te zapasy mogą się bardzo szybko skończyć. To bardzo atrakcyjna cena i torebki są bardzo ładne, więc jesteśmy pewne, że będą się sprzedawały jak świeże bułeczki.

Torebki i portfele Puccini w Biedronce

W promocji dostępnych jest bardzo dużo ciekawych modeli na wiele okazji. Pojawiły się praktyczne torby na co dzień, w których zmieścisz wszystkie potrzebne drobiazgi. Mają stonowane kolory, więc będą idealne do pracy i bardziej formalne okazje.

fot. Materiały prasowe Biedronka

My jednak wolimy mniejsze listonoszki. Najbardziej podoba się nam ta mała torebka w beżowym kolorze, która jest bardzo uniwersalnym i stylowym dodatkiem odpowiednim na każdą okazję. Jeżeli chcesz zaszaleć? Zdecyduj się na żółtą torebkę - to najmodniejszy kolor lata 2020.

A może potrzebujesz klasycznego portfela? W Biedronce kupisz teraz wersję dla kobiet i dla mężczyzn.

Reklama

Więcej atrakcyjnych promocji:

Hity z wyprzedaży. Modne sandały, klapki i espadryle w świetnych cenach. Te modele są hitem lata 2020

Rossmann przecenił najlepszy podkład drogeryjny na świecie prawie o 50%

Modne torebki z Zary do 49 zł, które wyglądają na znacznie droższe. Kupisz je na wyprzedaży