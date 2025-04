Wyprzedaże to czas, gdy kupujemy ubrania oraz dodatki na kolejny sezon i rzeczy, na które wcześniej było szkoda nam pieniędzy lub najzwyczajniej nie byłyśmy sobie w stanie na nie pozwolić. Tym razem skupimy się na tej pierwszej grupie produktów, a dokładniej postawiłyśmy na bardzo ładne torebki i świetnych cenach.

Sezonowe obniżki cen to idealna okazja do kupienia torebki, botków czy przejściowego płaszcza w super cenach. Jeżeli masz obawy, że rzeczy z poprzedniego sezonu nie będą wpisywały się w najnowsze trendy, to kup klasyczny model, który z pewnością będzie na czasie. Dokładnie tak samo jest z torebkami. Po co przepłacać skoro teraz można kupić świetną listonoszkę lub shopperkę tańszą o 50-70%? W Zarze wypatrzyłyśmy torebki na co dzień za 49 zł.

Czarna listonoszka Zara, cena z 99,99 zł na 49,90 zł

Czarna torebka to zawsze dobry pomysł. Model z Zary ma białe przeszycia, które sprawiają, że wygląda nowocześnie i stylowo.

Tę listonoszkę noś na co dzień. Latem do letnich sukienek lub szortów oraz bieliźnianych topów na cienkich ramiączkach. Jesienią do jeansów, klasycznych marynarek i mokasynów. Będzie pasowała również do plisowanej spódnicy, luźnego swetra i kozaków.

Torebka na ramię w stylu jeździeckim Zara, cena z 99,90 zł na 49,90 zł

Ta szara torebka z Zary do złudzenia przypomina modele dostępne w kolekcji Chloe. Szlachetny kolor o złote okucia sprawiają, że wygląda na znacznie droższą. Jak ktoś ją zobaczy się z tą torebką, to z pewnością nie zgadnie, że zapłaciłaś za nią tylko 49 zł.

Jak ją nosić? Ma bardzo uniwersalny kolor i kształt, więc możesz ją nosić do niemal wszystkiego. W tygodniu do formalnych zestawów - cygaretki, biała koszula i marynarka. W weekend do jeansów, koszulki i sneakersów.

Brązowa torba shopper Zara, cena z 69,90 zł na 49,90 zł

Pojemną torebkę na ramię zapewne ma w szafie każda kobieta. Jest na tyle duża, że zmieścisz w nią wszystkie potrzebne drobiazgi. Zdobi ja ponadczasowy motyw zwierzęcy, więc nie musisz się martwić, że za kilka miesięcy wyjdzie z mody.

To typowa torebka na co dzień. Nie wypadnie dobrze z bardziej wieczorowymi stylizacjami i casualowymi. Najlepiej będzie współgrała ze stylem smart casual.

