Puszyste modelki robią dużo zamieszania w branży, a hasło "plus size" jest jednym z najgorętszych. Jednak jak jest naprawdę? Mimo, że świat mody otwiera się na zróżnicowanie, to wciąż kobiety o krąglejszych kształtach są spychane na margines. Gwiazdy w rozmiarze 44 pojawiają się na wybiegach mody sporadycznie. A, jak już się pojawią - wszyscy o tym piszą, bo dzieje się to tak rzadko (!)

Modelki plus size wciąż walczą o swoje

Magazyn The Cut postanowił zapytać kilka topowych nazwisk z krągłościami o tym, co myślą o sobie i branży fashion. Niektóre z nich były inspirujące, inne bardzo przykre. Okazuje się, że droga do samoakceptacji jest bardzo długa... nawet dla pięknych kobiet, które są celebrytkami.

Jak pokochać siebie z fałdkami i rozstępami?

Modelka Nadia Aboulhosn najbardziej nie lubi, gdy ludzie pytają - skąd bierze tyle pewności siebie. Skoro jest gruba.... nie powinna być pewna siebie? Tak, absurdy można spotkać na co dzień, nie tylko pracując w branży modowej.

Będąc czarnoskórą kobietą, a do tego plus size - walczę z wieloma uprzedzeniami. Właśnie dlatego uważam, że modelki takie jak ja są pewnego rodzaju adwokatami dla tych, którzy nie mają głosu.

- mówi Precious Lee

Od lewej: Denis Bidot, Precious Lee, Iskra Lawrence - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

Barbie Ferreira mówi, że była jedyną grubaską w towarzystwie. Było jej niezwykle trudno zaakceptować siebie. Nie mogła uczestniczyć w życiu przyjaciół na tyle, ile by chciała. Nie mogła wykonywać tych samych czynności i nosić tych samych ubrań. Bo producenci nie przewidywali nastolatek w tych rozmiarach.

Grube, chude, a co z normalnymi kobietami?

Zaś Denis Bidot zwierza się w rozmowie z The Cut, że jej mama walczyła z nadwagą. Ona sama wyrastając w takiej atmosferze była wiecznie na diecie i łykała tabletki odchudzające. Mimo wszystko potrafiła powalczyć o siebie i zaakceptować siebie jaką jest.

Branża mody rozdarła mnie na kawałki. Jednak pomogła mi również pozbierać się i poukładać na nowo. Pomogła mi znaleźć swój cel w życiu.

- Iskra Lawrence w rozmowie z The Cut

Jak widać droga do samoakceptacji jest niesłychanie trudna i długa. Kobiety niezależnie od rozmiaru borykają się z wieloma problemami. A te w większości zaczynają się w nas samych. Musimy zatem znaleźć siłę by walczyć ze złym zdaniem na temat samych siebie. Gdy zaczniemy kochać siebie, zmienimy siebie i świat wokół nas. Gwarantuję.