Patrzysz na siebie w lustrze i widzisz mnóstwo wad? Cellulit na nogach, rozstępy na pośladkach, za mały biust, fałdki na brzuchu...? Każda z nas znajdzie coś w swoim wyglądzie, co sprawi, że będzie czuła się źle. Czemu? Bo świat widzi jeden kanon piękna, do którego każda z nas chcąc nie chcąc dąży. Całe szczęście to się zmienia, a to za sprawą odważnych kobiet i marek z misją.

30-letnia Lena Dunham od lat wzbudza kontrowersje. Jednak świat ją kocha za to jaką jest. To właśnie jej cięty język, odważne stylizacje i sposób bycia sprawił, że bieliźniany brand Lonely Lingerie wybrał ją na gwiazdę nowej kampanii.

Niecodzienna modelka, niecodziennej marki



Aktorka, ale przede wszystkim twórczyni popularnego serialu HBO "Dziewczyny" doskonale wpasowała się w trend body positive. Można nawet powiedzieć, że jest jego niepisaną ambasadorką. To ona właśnie zwróciła uwagę (wykrzyczała w twarz), Hollywood, że nie każda kobieta musi wyglądać jak "Pamela Anderson" żeby zrobić karierę czy po prostu być szczęśliwą.

Lena Dunham nigdy nie wstydziła się swojej figury i tego, że jej uroda odbiega od standardów Hollywood. Używa swojej odmienności jako atutu i pokazuje kobietom na całym świecie, że pięknie jest być sobą i kochać siebie za to jaką się jest.

Nieważne czy masz za dużo (za mało), tu i ówdzie, masz szerokie ramiona lub krótkie nogi. Każda z nas jest piękna na swój sposób i musimy znaleźć w sobie moc samoakceptacji.

Cieszy nas, że coraz więcej marek i znanych kobiet wykorzystuje swoje możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców. A wszystko po to, by zmienić sposób widzenia piękna. Jesteśmy ciekawe jak rozwinie się ten pewnego rodzaju ruch na rzecz normalności. Póki co możemy jedynie poradzić wam, że nie ma co się przejmować małostkami, kompleksy wyszły z mody. Serio!

