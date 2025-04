Nudne, niemodne ciuchy potrafią skutecznie postarzyć nawet całkiem młodą kobietę. Tymczasem przepis na młody wygląd wcale nie jest trudny – wystarczy wybierać odpowiednie kolory, dorzucić do stroju choć jedną modną rzecz.

1. Przełam schematy

... czyli łącz niestandardowo. Decydujesz się na sukienkę? Narzuć na nią dżinsową kurtkę lub skórzaną ramoneskę. Do klasycznego stroju dobierz nietypowe buty lub torebkę.

2. Modny odcień

Pudrowe odcienie to jedne z wiodących barw na wiosnę – są modne i odmładzają – warto więc w niego zainwestować!

3. Przebojowa moda

Wypróbuj nowe fasony. Masz zgrabne nogi – może skusisz się np. na odważne spodnie, tzw. culottes – szerokie, sięgających za kolano. Załóż do nich buty na obcasie (bo mogą optycznie skrócić nogi) i ciesz się młodym wyglądem.

4. Z szafy nastolatki

Chciałabyś w prosty sposób oszukać metrykę? Włóż jasny, najlepiej biały lub ecru t-shirt z ciekawym nadrukiem – młodzieżowy element błyskawicznie odejmuje lat.

5. Odrobina sportowego luzu

Wykorzystaj panujacą teraz modę na sportową elegancję i dodaj do stroju wygodne adidasy lub trampki, a skutecznie odejmiesz sobie lat!

6. Intrygująca asymetria

Nietypowy fason stroju zawsze przyciągnie wzrok. Krótsza z jednej strony spódnica lub bluzka z dłuższym tyłem wyglądają oryginalnie i intrygują. Postaw na takie nietypowe kroje, a pokażesz, że podążasz za modowymi nowinkami!

