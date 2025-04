Culotte to spodnie z rozszerzaną nogawkę, sięgającą do połowy łydki. Zwykle mają modny średni lub wysoki stan. Jeszcze kilka sezonów temu zostałyby uznane za zabronię na kobiecej sylwetce. Dziś są absolutny must have. Pokochały je gwiazdy, infulencerki i blogerki. Dowiedz się, jak stylizować kuloty oraz jakie modele są obecnie w trendach.

Culotte, po polsku tzw. kuloty, to spodnie damskie, które wywodzą się z estetyki lat 60. i 70. Jednak pomysł na nie powstał znacznie wcześniej. Zaprojektowano jest już w XIX wieku.

W czasach hippisów i rewolucji seksualnej były prawdziwym hitem. Później pojawiły się w modzie lat 90., a następnie... zostały zapominane. Właśnie mają swój wielki come back. Ten krój jest obecnie jednym z najmodniejszych. Chętnie noszą go gwiazdy show-biznesu.

Spodnie typu culotte są różne – na kant, z kieszeniami, szlufkami, paskiem lub z gumką, a także z mankietami. Mogą być z wełny czy dresówki, a co do koloru, to obowiązuje pełna dowolność. Każda z nas znajdzie coś dla siebie!

Kuloty mają w swoich szafach celebrytki i gwiazdy, które najchętniej wybierają jeansy culotte. Najczęściej w kolorze jasnego, spranego błękitu. To nowoczesna interpretacja estetyki lat 90.

Oprócz modeli z denimu, w sieciówkach znajdziesz również kuloty z materiału. Klasyką są czarne culotte, które można nosić na wiele okazji. Doskonale sprawdzą się nie tylko na wieczorne wyjście, czy wypad ze znajomymi, ale nawet do biura. Z powodzeniem zastąpią ołówkową spódnicę czy cygaretki. Z białą bluzką stworzą formalny look z modowym sznytem.

Kuloty to szalenie modny, ale też niezwykle trudny fason. Nieumiejętnie wystylizowane mogą optycznie skrócić sylwetkę i dodać jej kilogramów. Aby dobrze wyglądać w szerokich spodniach, należy pamiętać o kilku zasadach:

Wysokie i smukłe kobiety mogą nosić culotte do płaskich butów. Najmodniejsze jest połączenie z sneakersami, platformami lub tenisówkami. Jeśli jesteś niska, lepiej wybierz buty na obcasach: czółenka lub ponadczasowe szpilki. Kuloty dobrze wyglądają do odkrytych butów: sandałków lub klapek. Dzięki odsłonięciu stóp, efekt skrócenia sylwetki jest zniwelowany.

Dla równowagi stylizacji, góra powinna być dopasowana. Idealny będzie prosty t-shirt, body lub golf. Pamiętaj o tym szczególnie, jeśli jesteś drobnej budowy ciała. Dzięki temu sylwetka zachowa odpowiednie proporcje. Kuloty dobrze łączą się z wzorami. Idealnie wyglądają z paskami, grochami oraz kwiatami. Desenie w stylu retro doskonale komponują się z oryginalnym fasonem spodni. Wybierając tego typu spodnie, zrezygnuj z torebki XXL. Może ona sprawić, że sylwetka będzie wyglądała na cięższą. Lepszym wyborem będzie listonoszka lub kopertówka.

