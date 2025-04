„Modelka z sześciopakiem” - tak mówili o Sarze, gdy była w ciąży numer jeden. Modelka ponownie spodziewa się dziecka i ponownie wygląda lepiej, niż wiele z nas nawet wtedy, gdy są w najlepszej fizycznie formie. Sarah Stage właśnie rozpoczęła 3. trymestr ciąży.

Reklama

Ciąża i sześciopak na brzuchu? To możliwe...

Sarah Stage budzi kontrowersje, bo wygląda jak chodząca sprzeczność. Choć była w ciąży, nie zrezygnowała z ćwiczeń i do końca miała silnie umięśnione ciało. Do samego końca wyglądała tak zgrabnie i szczupło, że ktoś niewtajemniczony mógł nie spostrzec, że znana modelka jest w ciąży.

Czy bycie szczupłym w ciąży grozi dziecku?

Już w przypadku pierwszej ciąży Sarah miała styczność z lawiną nieprzychylnych komentarzy i tysiącami porad i sugestii, że to „nienormalne” wyglądać fit w ciąży. Superfit. Rzekomo dbałość o muskulaturę może grozić dziecku, które nieprawidłowo się rozwija. Tymczasem pierwszy syn modelki urodził się silny i zdrowy. Kolejne ma się urodzić w październiku.

Kobieta oczekująca dziecka nie powinna przytyć więcej niż 9-14 kg, a jednocześnie nie powinno to być więcej niż 15% wagi wyjściowej. Jeśli jesteś bardzo szczupła, to masz szansę przytyć dopiero w drugim trymestrze - czytamy na serwisie MamoToJa.pl

Inaczej też będzie wyglądać proces powrotu do figury po zakończeniu ciąży. Stage bardzo szybko schudła (ponoć nabrała dodatkowych 12 kilo wagi przez okres ciąży) i to także spotkało się z hejtem. Skąd my to znamy?

Reklama

Annie Lewandowskiej dostało się za świetną sylwetkę po ciąży