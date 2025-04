Zdawać by się mogło, że epidemia koronawirusa w Polsce minęła. Zniesiono większość obostrzeń, gospodarka uległa odmrożeniu, a Polacy coraz szybciej wracają do dawnego stylu życia. Niestety statystyki wcale nie świadczą o tym, że koronawirus to już przeszłość. Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, być może zbyt szybko wracamy do normalności.

Szumowski rozważa powrót obostrzeń

Szumowski w rozmowie z RMF FM przestrzegał przed nadmiernym optymizmem i przekonywał prowadzącego wywiad, że jeżeli zachorujemy i oczywiście przejdziemy to jako zdrowi, w średnim wieku ludzie, bez specjalnych powikłań, ale spotkamy się z mamą, tatą, ciotką, wujkiem i oni poumierają to to już są takie bezpośrednie, namacalne, bliskie tragedie. I tego, zdaniem ministra mamy się bać.

Zdaniem polityka Polacy już zapomnieli, że w kraju w dalszym ciągu panuje epidemia, a koronawirus wcale nie zniknął, a dalej zaraża. Szumowski przekonuje, że do luzowania obostrzeń musimy podchodzić z rozsądkiem, w przeciwnym razie czeka nas tragiczny scenariusz. Polityk przyznaje, że rząd już dyskutuje o ponownym wprowadzeniu reżimu sanitarnego w całym kraju.

Do obostrzeń zawsze można wrócić i tutaj na pewno takie scenariusze również rozważamy, natomiast nie da się zrobić lockdownu powtórnie. Nie da się, bo wtedy poumierają ludzie na onkologii, na choroby sercowe, naczyniowe. Depresja ekonomiczna również powoduje śmierć - tłumaczył minister zdrowia

Wzrost zachorowań na koronawirusa w Polsce

W weekend 6-7 czerwca padły rekordy wykrycia nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Statystyki poszybowały w górę i Polska wyprzedziła kraje, które walkę z epidemią przypłaciły dziesiątkami tysięcy ofiar. Aż 2 781 nowych infekcji przyniósł tylko pierwszy tydzień czerwca.

Na dzień 9 czerwca w Polsce potwierdzono 27 160 przypadków zakażenia koronawirusem. Epicentrum epidemii w kraju znajduje się na Śląsku, gdzie chorych jest aż 9 965 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 1 166 pacjentów. Zdrowie odzyskało 12 998 zarażonych.

