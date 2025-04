Do tej sytuacji doszło na przedmieściach Delhi w Indiach. 30-latek zmarł zaledwie 2 dni po własnym ślubie, w trakcie zaplanowanego na 3 dni wesela. Zakażonych jest wielu gości i mieszkańców wioski, w której odbywała się uroczystość.

Reklama

Mężczyzna zakażony koronawirusem zmarł w trakcie wesela

Wszystko wskazuje na to, że ogromnej liczby zakażonych gości można było uniknąć, ponieważ mężczyzna jeszcze przed początkiem ceremonii miał objawy wskazujące na zakażenie SARS-CoV-2.

Przed dniem procesji weselnej zemdlał i miał zimne dreszcze. - przekazał „The Times of India” anonimowy mieszkaniec wioski.

Mężczyzna poczuł się źle na tydzień przed weselem. Gdy przyjechał do rodzinnej wioski, w której miała odbyć się uroczystość, członkowie rodziny zamiast do lekarza, zabrali go do lokalnego znachora. 30-latek nie został odizolowany, ponieważ nikt nie wykonał testów, które mogłyby potwierdzić zakażenie koronawirusem.

15 czerwca odbył się ślub. Wesele, zgodnie z miejscową tradycją, miało trwać kilka dni. Drugiego dnia wesela mężczyzna zmarł w karetce, jadąc do szpitala w Patnie. Niestety na pomoc było już za późno.

Ponadto, rodzina zdążyła dokonać pochówku i zgodnie z miejscowym zwyczajem spalić zwłoki. Dopiero po tygodniu od pogrzebu anonimowy telefon do władz dystryktu Patny sprawił, że zainteresowano się sprawą wesela i tajemniczej choroby.

Goście weselni zakażeni koronawirusem

Tydzień po pogrzebie do wioski, w której odbywało się wesele przybył zespół spacjalistów, by pobrać próbki do testów. Okazało się, że 15 osób z najbliższej rodziny i sąsiedztwa zmarłego ma wynik pozytywy.

Następnie przebadano także gości weselnych. U kolejnych 80 osób potwierdzono zakażenie koronawirusem. Co ciekawe, wdowa po zmarłym mężczyźnie nie zaraziła się od swojego męża.

Reklama

Zobacz więcej najnowszych informacji:WHO ostrzega przed nowym szczepem wirusa w Chinach. Może grozić nam kolejna pandemia?Fani poważnie zmartwieni nowym zdjęciem Magdy Gessler. O co chodzi?Powraca sprawa tajemniczej śmierci Magdaleny Żuk. Prokuratura przedstawiła nowe wnioski