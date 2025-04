Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że od 1 września nastąpi powrót do nauki stacjonarnej i uczniowie wrócą do szkół. W związku z tym, że epidemia koronawirusa wciąż stanowi poważne zagrożenie, powrót ten odbędzie się na specjalnych zasadach opracowanych przez rząd. Okazuje się jednak, że plan rządu musi ulec niewielkim zmianom. Jest to konsekwencja wzrostu zakażeń i wprowadzenia w Polsce zaostrzonego reżimu sanitarnego w 19 powiatach.

Na jakich zasadach dzieci wrócą do szkół 1 września?

Obecna sytuacja epidemiczna według Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego pozwala na to, aby w przytłaczającej większości naszego kraju, w przytłaczającej większości placówek edukacyjnych, w zdecydowanej większości szkół, przedszkoli, żłobków przywrócić standardowe zajęcia polegające na bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniami - powiedział minister edukacji na ostatniej konferencji prasowej

Minister Piontkowski zapowiedział, że w większości polskich powiatów sytuacja epidemiologiczna jest na tyle opanowana, że wystarczą te obostrzenia dotyczące szkół, które rząd zaproponował już jakiś czas temu. Zmiany zasad dotyczyć będą tylko powiatów objętych dodatkową kontrolą.

Jedynie w tych kilku powiatach „żółtych” i kilku powiatach „czerwonych”, mogą być jakieś dodatkowe procedury i obostrzenia - wyjaśnił Piontkowski

W powiatach czerwonych nie będzie żadnych wycieczek szkolnych, ani imprez. Grupy uczniów w jednym miejscu nie będą mogły przekraczać 50 osób. W powiatach żółtych możliwe są wycieczki, ale uczniowie mają nie gromadzić się powyżej 100 osób.

O wszystkich zaleceniach dotyczących powrotu dzieci do szkół można przeczytać na stronie gov.pl

Minister Piontkowski o powrocie do szkół: maseczki dla chętnych, zmniejszony kontakt na wf-ie