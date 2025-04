Nowy pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej zakłada, że przedszkolaki będą miały zajęcia z doradcami zawodowymi. Specjaliści mają pomóc kilkulatkom w rozpoznaniu swoich predyspozycji i mocny stron, a na dalszym etapie - wyboru ścieżki kariery.

Będą doradcy zawodowi w przedszkolach?

O projekcie MEN poinformowała „Gazeta Wyborcza”. Doradcy zawodowi, którzy mieliby pojawić się w polskich przedszkolach, mieliby za zadanie pomóc dzieciom w zastanowieniu się nad wyborem przyszłego zawodu. Przedszkolaki, pod okiem ekspertów, uczyłyby się opowiadać o tym, co lubią robić i co im najlepiej wychodzi. Zajęcia odbywałyby się w formie zabawy np. odgrywania scenek i wcielania się w różne role. Umiejętności, które dzieci nabyłyby już na etapie edukacji przedszkolnej, byłyby kontynuowane w przyszłości.

Regulacje zakładają również, że podczas kolejnych lat edukacji, zajęcia, które pomogą wyznaczyć dzieciom ścieżkę kariery będą rozwijane i kontynuowane. Prowadzić je mają wykwalifikowani doradcy zawodowi - pisze gazeta.

W szkole podstawowej w klasach I-VI nacisk ma zostać położony na określanie mocnych stron uczniów, a także definiowanie pracy i jej znaczenia - podaje portal oswiata.abc.com.pl.

Projekt MEN ws. regulacji został skierowany do konsultacji społecznych. Inicjatywa już teraz wywołała spore kontrowersje. Pojawiły się głosy, że etap nauki przedszkolnej to czas przeznaczony głównie na zabawę i rozwijanie podstawowych umiejętności. Wybory zawodu, których dzieci dokonują w tym wieku, zwykle nie mają przełożenia na ich przyszłość. Jednak z drugiej strony, idea ma celu budowanie samoświadomości, a to bezcenne przy dokonywaniu przyszłych wyborów.

Co o tym sądzisz?

Źródło: wyborcza.pl

