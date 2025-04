Meble kuchenne z Biedronki? Tak, czemu nie. I to polskiej produkcji. Od 16 lutego dyskont wprowadził do oferty meble do zabudowy kuchennej w bardzo konkurencyjnych cenach.

Biedronka cię urządzi

Meblomaster to polski producent mebli z przeszło 20-letnią historią, który już od 2 lat współpracuje z dyskontem. Co ciekawe, meble tego samego producenta można kupić m.in. w Jysku, ale około dwa razy drożej. Siedziba firmy mieści się w Węgrowie na Mazowszu. Spółka działa od 1993 roku i poza meblami kuchennymi ma ofercie także meble biurowe, łazienkowe, systemowe, pokojowe, przedpokojowe, zestawy pokojowe, stoliki i biurka komputerowe, stoliki RTV, komody, półki, regały, ławy oraz wiele innych w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej. Wszystko tworzone zgodnie z przesłaniem firmy: "Wysoka jakość wyrobów. Konkurencyjne ceny. Krotkie terminy realizacji.

Meble z Biedronki warte uwagi?

Czy to powoduje, że warto zawiesić oko na ofercie meblowej popularnego dyskontu? "Wysoka jakość materiałów i półfabrykatów, w które firma zaopatruje się w większości u polskich producentów sprawiają, że elegancja oraz wygoda wszystkich wyrobów zyskuje uznanie wielu nabywców" - czytamy. Marka jest znana, ich wyroby projektowane są zgodnie z aktualnymi trendami rynkowymi i... kuszą ceną.

W przypadku oferty sieci sklepów Biedronka od 16 lutego, jest na czym zawiesić oko. Skusić może kompletny zestaw mebli do małej kuchni za naprawdę małe pieniądze. Meble są wyprodukowane z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Zestaw jest dostępny w wybranych sklepach w dwóch kolorach: dąb oraz biały połysk, a w jego skład wchodzą:

trzy szafki wiszące o rozmiarach 40x29x50 cm, 60x29x30 cm oraz 80x29x50 cm,

blat o grubości 28 mm,

szafkę stojącą o wymiarach 40x60x85 cm,

szafkę pod zlew o wymiarach 80x50x82 cm.

serwis prasowy Jeronimo Martins

A teraz najciekawsze i to, co intryguje nas najbardziej: cena. Cały zestaw kosztuje 429 zł. I jak, pędzicie do Biedronki?

