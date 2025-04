Chociaż od śmierci Magdaleny Żuk w Egipcie minęły już prawie dwa lata, nadal nie ustalono przyczyn jej tragicznej śmierci. Elżbieta Żuk, matka Magdy, ostrzega prokuraturę. „Mam dość! Chcę się w końcu dowiedzieć, dlaczego moja córka zginęła” – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem”.

Jeśli do czerwca prokuratura nie wyjaśnienie tajemnicy śmierci mojego dziecka, to ostrzegam, że ujawnię wszystkie sekrety śledztwa – zapowiedziała.

O śmierci Magdy Żuk mówiła cała Polska. Do dziś ta sprawa porusza wielu i jest gorąco komentowana. Nic dziwnego – chociaż od tragicznych zdarzeń w kwietniu miną dwa lata, rodzina zmarłej nadal nie wie, co się dokładnie stało z Magdą.

Przypomnijmy – dziewczyna sama spędzała wakacje w egipskim kurorcie. Zmarła w niejasnych okolicznościach. Wyskoczyła przez okno w szpitalu, wcześniej jednak dziwnie się zachowywała i nie była sobą, co uchwyciły kamery monitoringu. Po zagadkowej śmierci prokuratura wszczęła śledztwo. Mimo licznych przesłuchań świadków, nie udało się ustalić, co dokładnie wydarzyło się w Egipcie i dlaczego Magda Żuk tak dziwnie zachowywała się.

„Mam dość już wiecznego czekania nie wiadomo na co. Chcę wiedzieć, co stało się Magdzie!” – rozpaczała matka Magdy na łamach „Super Expressu”. Kobieta stawia ultimatum: „Daję prokuraturze czas do czerwca. Jeśli do tego czasu nie rozwiążą tej sprawy, to ujawnię wszystkie tajemnice śledztwa” – zapowiedziała.

Nie zdradza jednak, o jakich tajemnicach mowa. „Wiele razy słyszałam, że jeśli pisnę choć słówko, to trafię do więzienia na trzy lata. Ale teraz uznałam, że ważniejsza jest dla mnie prawda” – czytamy w „SE.pl”.

Na temat śmierci Magdy Żuk pojawiało się wiele spekulacji. Przypuszczano, że mogła być pod wpływem narkotyków albo że padła ofiarą handlu ludźmi. Jak było naprawdę? Może w końcu się dowiemy – prokuratura podobno przedłużyła śledztwo o kolejne trzy miesiące.

