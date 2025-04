Od śmierci Magdaleny Żuk minęło półtora roku. 27-letnia zmarła w Egipcie w niewyjaśnionych okolicznościach 30 kwietnia 2017 roku. Gdyby żyła, dziś skończyłaby 28 lat. O rocznicy urodzin Magdaleny Żuk przypomniała jej siostra, zamieszczając w internecie emocjonalny wpis.

Anna Cieślińska, siostra Magdaleny Żuk, opublikowała post 19 września rano, czyli dokładnie w dzień urodzin tragicznie zmarłej siostry. Cieślińska przeprosiła swoją siostrę, że do tej pory nie udało jej się wyjaśnić przyczyny jej śmierci. Przyznała również, że choć stara się nie ustawać w walce o poznanie prawdy, to ma poczucie, że już przegrała.

Kochana siostro dziś ważny dzień 19 wrzesnia Twoje urodziny . Skończyłabyś dziś 28 lat i kto wie jak wyglądało by dziś Twoje życie. Chciałam dziś przeprosić cię że do dziś dnia nie udało mi się rozwiązać zagadki twojej śmierci. Teraz jest mi tym bardziej trudno bo jestem z tym zupełnie sama i nawet prokuratura jest po przeciwnej stronie. W złym kraju sie urodziłyśmy, tu nikt nam nie pomoże. Nie wiem czemu tak jest ale władze nie chcą nawet się wypowiedzieć. I zamiast przyznać ze nie ma się mocy ani możliwości by wpłynąć na współpracę Egiptu to zrobią z Ciebie chorą a ze mnie nie poważna by zamknąć nam buzie. WALCZĘ NADAL ale nadzieja jest mi odbierana i czas już chyba przyznać się że PRZEGRAŁAM (pisownia oryg.)

- pisze Anna Cieślińska na Facebooku.