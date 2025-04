Większość z nas czuje już znaczny dyskomfort z powodu panujących w kraju obostrzeń sanitarnych. Mija już niemal rok, odkąd musimy się do nich stosować, w tym od wprowadzenia nakazu zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. I chociaż był on latem nieco poluzowany, to i tak każdy z nas maseczkę ochronną musiał mieć przy sobie.

Okazuje się, że zdaniem części naukowców, nawet po opanowaniu pandemii będziemy zasłaniać twarz w miejscach publicznych. Mówi o tym chociażby zastępca dyrektora medycznego Anglii prof. Jonathan Van-Tam.

Jak informuje brytyjski dziennik „The Sun”, ekspert stwierdził, że koronawirus tak bardzo wpłynął na nasze podejście do zdrowia i jego ochrony, że dobrowolnie będziemy stosować się do pewnych zasad reżimu sanitarnego nawet wtedy, kiedy obostrzenia zostaną zlikwidowane przez rząd.

Profesor jest zdania, że niektórzy z nas postanowią pozostać w maseczkach do końca swojego życia, zakładając je np. w publicznych miejscach. Długofalowym skutkiem pandemii jest bowiem zmiana naszych nawyków higienicznych i znacznie większa dbałość o swoje zdrowie.

Wszyscy mamy teraz środek dezynfekujący do rąk, wszyscy oczekujemy, że w większości miejsc, do których wchodzimy, środek dezynfekujący do rąk znajduje się przy drzwiach. Myślę, że będą ludzie, którzy podejmą osobistą decyzję, żeby powiedzieć: „wiesz co, kiedy będę zimą w zatłoczonym miejscu, zamierzam zakryć twarz”

- mówił prof. Van-Tam w „The Sun”