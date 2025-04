Od 27 lutego br. zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych jest obowiązkowe dla wszystkich powyżej 4. roku życia, z wyjątkiem osób, które mają przeciwwskazania medyczne. Wcześniej zasłonić usta i nos mogliśmy maseczką, chustą, szalikiem.

Reklama

Spis treści:

W myśl obowiązujących przepisów, jadąc na rowerze musisz mieć zakryte usta i nos. Jeszcze przed miesiącem można było włożyć specjalny komin (używany m.in. podczas treningów na świeżym powietrzu) czy przyłbicę, dziś musi to być maseczka.

To znaczy, że jeżdżąc rekreacyjnie, w tym do pracy, musisz poruszać się w maseczce. Niezależnie od tego, czy poruszasz się po ulicy, ścieżce rowerowej czy po chodniku.

Maseczek nie muszą mieć osoby, które uprawiają kolarstwo wyczynowe. Jeśli nie jesteś sportowcem, ale jeździsz po lesie, parku, zieleńcu - nie musisz zakładać maseczki. Wciąż jednak obowiązuje zasada odstępu 1,5 metra od innych.

Jednak o ile nie mieszkasz w lesie, drogę z domu do lasu powinnaś pokonywać z osłoną nosa i ust. Maseczki nie musisz nosić także na plaży.

Maseczki podczas jazdy na rowerze (a także podczas ruchu w miejscach publicznych w ogóle) nie muszą nosić osoby, które posiadają zaświadczenie od lekarza lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Maseczka do jazdy na rowerze, podobnie jak maseczka do biegania, powinna być bezpieczna dla rowerzysty i innych uczestników ruchu. W przypadku aktywności fizycznej, jaką jest jazda na rowerze, trzeba jednak zdecydować się na pewien kompromis.

Jeśli jeździsz szybko, a twoje tętno jest wysokie, przez co rośnie zapotrzebowanie na tlen, nie możesz włożyć maseczki, która szybko nasiąka wilgocią (np. wielorazowej maseczki bawełnianej). Nie powinnaś także zakładać maseczki, którą trudno się zdejmuje, ani takiej, która jest zbyt ciężka lub ogranicza oddychanie.

Maseczka do jazdy na rowerze powinna być dobrze dopasowana do twarzy, tak by nie ograniczała widoczności.

fot. Adobe Stock

Maseczki antysmogowe

Rowerzyści często decydują się na założenie maski antysmogowej, która posiada zawory zwrotne. Dobrze dopasowana chroni także przed smogiem i innymi zanieczyszczeniami.

Jej wadą może być za to cena. Maska antysmogowa kosztuje od 100 zł wzwyż, do czego doliczyć trzeba koszt filtrów (nawet 20 zł za sztukę), które trzeba wymieniać nawet co 1-2 dni.

Maseczki materiałowe z jonami srebra

Miękkie, wielorazowe maseczki z jonami srebra posiadają właściwości antybakteryjne, łatwo się przez nie oddycha, są tanie.

Maseczki jednorazowe

Wbrew pozorom to właśnie maseczki jednorazowe także mogą być dobrym wyborem, jeśli chodzi o jazdę na rowerze. Są tanie, łatwo się przez nie oddycha, nie nasiąkają parą tak szybko, jak bawełniane.

Uprawianie sportu w czasie pandemii to prawdziwe wyzwanie. Zamknięte siłownie, baseny, kluby fitness, obowiązek uprawiania sportu w maseczce.

Bieganie i jazda na rowerze w maseczce nie należą do wygodnych, a zdaniem wielu ekspertów, nie są tak bezpieczne, jak byśmy sobie tego życzyli.

Przyspieszony oddech i wysokie podczas aktywności fizycznej tętno, oznaczają zwiększone zapotrzebowanie na tlen. Zawilgocona maska utrudnia wymianę tlenową, co może grozić niedotlenieniem.

Decydując się na intensywny wysiłek na świeżym powietrzu warto zatem rozważyć, czy bezpieczniejsze jest jej założenie, czy wybór takiego miejsca na trening, w którym maseczka nie jest konieczna - np. las.

Reklama

Czytaj więcej na temat maseczek:

Źle ci się oddycha w maseczce? Ten trik to zmieni

Jak prać i dezynfekować maseczki ochronne?

Z czego uszyć maseczkę ochronną?