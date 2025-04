Od blisko tygodnia trwa nakaz zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej. Niezależnie od tego, czy używasz jednorazowej maseczki chirurgicznej, wielorazowej bawełnianej, czy też zwykłego szalika lub chustki, ich brak może skutkować bardzo wysoką karą - nawet 30 tys. złotych.

Wiele osób skarży się, że z zakrytymi ustami i nosem nie mogą swobodnie oddychać - szczególnie podczas uprawiania sportu - podczas jazdy na rowerze czy biegania. Istnieje jednak kilka prostych sposobów na to, by zwiększyć swój komfort w czasie noszenia maseczki ochronnej.

Jak oddychać w maseczce ochronnej?

Przede wszystkim, aby móc komfortowo oddychać z zakrytymi ustami i nosem, należy robić to spokojnie. To idealny moment, by nauczyć się prawidłowych technik oddechowych - zwłaszcza podczas uprawiania sportów. Spokojny oddech sprawia, że oddychasz głębiej i wolniej, a dzięki temu możesz robić to komfortowo nawet z maseczką przylegającą do twarzy.

Po drugie, oddychaj z przepony. To doskonały sposób na naukę świadomego oddechu. Do tego lepiej dotlenia płuca, serce oraz mózg.

Ważne jest też, żeby oddychać nosem. Ten sposób poprawia jakość wdychanego powietrza, lepiej dotlenia organizm, nadaje powietrzu prawidłowy tor przepływu, a przede wszystkim - odpowiednio je nawilża. Oddychanie przez usta nie tylko dostarcza mniej tlenu, ale przede wszystkim jest o wiele bardziej męczące dla organizmu.

Trudno szybko nauczyć się prawidłowo oddychać, dlatego jeśli spacerujesz po lesie (tam nie trzeba nosić maseczki), poświęć chwilę na to, by zwrócić uwagę na swój oddech. Czy jest odpowiednio głęboki, czy oddychasz przeponą i za pomocą nosa. Dzięki tym kilku sposobom będziesz mogła dobrze czuć się w maseczce i uprawiać sport bez duszności czy uczucia dyskomfortu.