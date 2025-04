Do uroczystości Wszystkich Świętych, podczas której odwiedzamy groby naszych bliskich, zostało kilka dni. W tym roku święto będzie wyglądać na pewno zupełnie inaczej niż przed laty, a wszystko przez szalejącą w kraju epidemię koronawirusa. Czy rząd planuje jakieś specjalne nakazy na ten dzień? Oto, co wiemy do tej pory.

Czy cmentarze będą otwarte 1 listopad?



Rząd podjął decyzję, że cmentarze pozostaną otwarte, a Polacy będą mogli swobodnie uczestniczyć w obchodach Wszystkich Świętych. Żeby zapewnić ludziom bezpieczeństwo, pojawią się tylko niewielkie zmiany w organizacji.

GIS apeluje m.in. by samorządy wynajmowały tylko połowę przestrzeni wokół cmentarzy dla osób sprzedających znicze i kwiaty. Policja i służby porządkowe będą szczególnie pilnowały nakazu zasłaniania ust i nosa. Na cmentarzach wszyscy muszą mieć maseczki ochronne, przyłbice lub część garderoby, np. szalik. Za ich brak grozi mandat.

Jak 1 listopada będzie działać gastronomia?



Jak informuje „Money.pl”, rząd rozważa różne możliwości obostrzeń dla gastronomii na 1 listopada. Albo będzie to jeszcze większe ograniczenie liczby gości mogących przebywać w lokalach, albo lokale będą mogły oferować tylko usługi „na wynos”.

Co do spotkań rodzinnych i innych zgromadzeń, na ten moment nie ma specjalnych obostrzeń dedykowanych dniu Wszystkich Świętych. Rząd nie wyklucza jednak, że ograniczenia te zostaną jeszcze wprowadzone. Do 1 listopada mamy bowiem jeszcze 1,5 tygodnia, a sytuacja epidemiologiczna jest wyjątkowo dynamiczna. Wiadomo na pewno, że nie ma tolerancji dla łamania jakichkolwiek obostrzeń i tego dnia będzie to szczególnie przestrzegane.

