W Rosji liczba zakażonych koronawirusem rośnie z minuty na minutę. Na dzień 14 maja potwierdzono już 242 tys. chorych na COVID-19, zmarło 2,2 tys. osób. Jest to liczba znacznie większa niż we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech. Rosję wyprzedza obecnie jedynie USA. To sprawia, że nasz wschodni sąsiad stał się właśnie epicentrum pandemii.

Reklama

Epicentrum pandemii koronawirusa w Rosji

Mimo trudnej sytuacji, w kraju planowane jest już luzowania obostrzeń. Po sześciu tygodniach przerwy pracownicy wszystkich sektorów gospodarki mają wrócić do pracy. Według Putina w interesie wszystkich jest „szybki powrót do normalności”, a pierwszymi sektorami, które powinny zostać ponownie uruchomione, są budownictwo i rolnictwo.

W Rosji w dalszym ciągu nie mogą odbywać się imprezy masowe, a wszyscy obywatele przestrzegają bardzo restrykcyjnych zasad sanitarnych. Szczególnie surowe są w regionach, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Jednym z nich jest Moskwa. W samej stolicy Rosji potwierdzono ponad 120 tysięcy zakażeń.

Jakie obostrzenia epidemiologiczne panują w Rosji?

Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych i rękawiczek. Wychodząc z domu muszą mieć przy sobie specjalne przepustki, które potwierdzają, że opuszczają miejsce zamieszkania w ważnych powodach. Nie można również swobodnie korzystać z komunikacji miejskiej i taksówek.

Jak donosi Wirtualna Polska, pomiary, które prowadzi firma Yandex, wskazują, że indeks samoizolacji jest niski, a ludzie coraz chętniej wychodzą z domów i wracają do starego stylu życia.

Ludzie po prostu wyszli. To prawdopodobnie związane jest z tym, że wczoraj Władimir Putin powiedział, że ograniczenia będą znoszone. Pewnie ludzie pomyśleli, że już można wychodzić, chociaż w Moskwie do końca maja jest nakaz pozostawania w domu - zauważa dziennikarka Masza Makarowa w rozmowie z WP

Reklama

Zobacz więcej wiadomości o koronawirusie:

Salony fryzjerskie otwarte już od 18 maja! Wiemy, jakie nowe zasady będą w nich panować

Rząd ogłosił 3 etap odmrażania gospodarki. 18 maja otwarcie gastronomii, fryzjerów i kolejne zaskoczenie

Rząd podał datę powrotu dzieci do szkół. Zajęcia dydaktyczne jeszcze w tym roku szkolnym?