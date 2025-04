Mama Ginekolog, czyli Nicole Sochacki-Wójcicka, jest ginekologiem położnikiem w tracie specjalizacji. To znana większości kobiet w Polsce blogerka, która porusza tematy związane ze zdrowiem kobiet i ciążą oraz prowadzi sklep internetowy.

Jest też bardzo aktywna na Instagramie (śledzi ją ponad 648 tys fanek), gdzie komentuje sprawy społeczne, polityczne oraz bieżące wydarzenia. Niedawno została skrytykowana w jednym z programów TVP.

Nicole Sochacki-Wójcicka na swoim InstaStories powiedziała, że TVP zaatakowało ją, ponieważ otwarcie przyznaje się, że wspiera Szymona Hołownię w zbliżających wyborach prezydenckich.

Jest aferka. Jest aferka z Mamą Ginekolog w tle. Czuję, że jest na mnie zlecenie z TVP. Szymon Hołownia cały czas zyskuje, ma realne szanse zostać prezydentem, o czym wam powiedział i dalej w to wierzę. Powiedziałabym, że jestem przekonana, że wygra. Telewizja publiczna, która jest kontrolowana przez jedną z partii. Nie znalazła żadnego haka na Szymona, więc chcą mu dowalić, pokazując kto go popiera

Materiał do programu „W tyle wizji" nadawany w TVP Info przygotował Rafał Ziemkiewicz i Dorota Łosiewicz. Nicole Sochacki-Wójcicka została w nim nazwana „ciocią dobrą radą", poruszona została kwestia jej zachęcania kobiet do spania bez bielizny (tzw. wietrzenie narodowe) oraz, że sprzedaje bransoletki na urodzenie „ślicznego dzidziusia".

Mama Ginekolog zarzuciła dziennikarzom, że w materiale zostało podanych wiele nieprawdziwych informacji.

Pan redaktor źle się przygotował. Nie mówię takich rzeczy, jak ten pan tutaj powiedział, że macie kupować dobrą bransoletkę, żeby urodzić pięknego zdrowego dzidziusia. Nie, szanowny panie redaktorze. Jeżeli w ogóle zachęcam do zakupu dobrej bransoletki, to dlatego że ona czyni dobro i zbiera pieniądze na fundację, która pomaga kobietom, które ciążę straciły

Nicole Sochacki-Wójcicka dodała, że dostawała mnóstwo telefonów i maili z prośbą o komentarz - dziennikarze bardzo zachęcali by dodała coś od siebie, a jeśli tego nie zrobi, wyemitują program bez jej wypowiedzi.

Nicole Sochacki-Wójcicka dodała, że już dawno podjęła decyzję, że nigdzie nie będzie udzielać wywiadów i nie będzie pokazywać się w telewizji.

Media są na mnie złe za to. Ile razy miałam propozycję od dużych polskich portali, żeby się wypowiedzieć, a ja zawsze odmawiałam, więc wiecie, to ich wkurza. Jedyne medium, gdzie chcę się udzielać to jest medium, które sama kontroluję, to jest moje InstaStories, mój Instagram

