To chyba najsmutniejsza świąteczna opowieść. Co gorsza, wydarzyła się naprawdę...

Na zdjęciu powyżej widzicie Erica Schmitt-Matzena, który jest z zawodu... Świętym Mikołajem. Do fotki pozuje razem ze swoimi ukochanymi wnukami, a sam siebie nazywa "Santa Schmatz". 80-latek do złudzenia przypomina Mikołaja, którego wszyscy znamy z książek, opowieści, filmów i reklam. Co roku w sezonie świątecznym uszczęśliwia dziesiątki dzieci, ucieleśniając ich marzenia o spotkaniu z prawdziwym świętym. Rozdaje setki prezentów, a swoją pracę kocha - tak samo, jak kocha wszystkie maluchy. W tym roku przyszło mu jednak wykonać wyjątkowo trudną i bolesną misję...

Upominek, który Eric musiał ofiarować 5-letniemu chłopcu, z pewnością nigdy nie powinien być podarowany żadnemu dziecku na całym świecie.

Ani żadnemu dorosłemu.

Santa Schmatz dostaje od dzieci różne listy. Często dorośli proszą, aby odwiedził ich pociechy. Bywa też w szkołach i wszędzie tam, gdzie małe rączki ufnie wyciągają się po prezenty.

Tym razem otrzymał wyjątkowe zlecenie.

Chłopiec z niezwykłymi misiami - wzruszająca historia synka Blake'a Snydera

Rodzice śmiertelnie chorego 5-latka zamówili wizytę Mikołaja, przekazując Ericowi, że wielkim życzeniem chłopczyka jest zobaczyć przed śmiercią świętego.

Jak mówi Santa Schmatz:

Rodzice chłopczyka wyszli i patrzyli przez okno, jak do łóżka zbliża się Mikołaj. Później rozmowa Erica z maluchem była cytowana wszędzie. Jak relacjonuje staruszek, chłopiec leżał zupełnie bezsilny i wyglądał, jakby miał za chwilę usnąć.

- Słyszałem, że w tym roku nie chcesz obchodzić świąt. To niemożliwe! Nie ma mowy. Jesteś moim najlepszym elfem!

Chłopiec lekko się uśmiechnął i próbował otworzyć swój prezent, ale nie miał na to siły. Nagle spytał:

- Podobno umrę. Jak mogę się dostać tam, gdzie trzeba iść po śmierci?

- Kiedy już tam dotrzesz, powiedz im że jesteś najlepszym elfem Świętego Mikołaja. Na pewno cię wpuszczą, wiem to.

Wtedy chłopiec poprosił Erica, żeby go objął.