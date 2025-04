Większość kobiet maluje paznokcie średnio raz w tygodniu. Co jednak kryje się w małej, kolorowej buteleczce lakieru i czy przypadkiem nie nakładamy na płytki paznokci całego koktajlu szkodliwych dla zdrowia toksyn?

Fosforan trifenylu, czyli szkodliwy TphP



Niedawno przeprowadzono badania z udziałem 24 ochotniczek, które pomalowały paznokcie lakierem. Badacze po 10 godzinach sprawdzili, jakie toksyny są obecne w ich organizmach. Okazało się, że u wszystkich znaleziono cząsteczki fosforanu trifenylu (TphP). Jest to składnik, dzięki którym lakier jest nie tylko bardziej trwały, ale tez lepiej się rozprowadza. Wprowadzono go do obrotu zamiast szkodliwych ftalenów, jednakże – jak się okazuje – również i on jest niebezpieczny dla zdrowia. Dlaczego?

TphP przenika bowiem do krwiobiegu i zaburza gospodarkę hormonalną – może nie tylko wpływać na płodność (takie wnioski wyciągnięto po wykonaniu eksperymentów na zwierzętach), ale też powodować niewytłumaczalne tycie.

Pewnie zastanawiacie się teraz, czy lakiery, których używacie, zawierają ten składnik. Musimy was zmartwić: prawdopodobnie tak, ponieważ TphP znajduje się w aż 49% z 3000 lakierów dostępnych na międzynarodowych rynkach. Jest bezbarwny, może się więc znajdować w każdym lakierze. Poza więc sprawdzaniem składu INCI na każdej buteleczce w celu uniknięcia szkodliwych składników i wybierania lepszych dla zdrowia produktów eksperci radzą, by podczas malowania paznokci nie mazać lakierem po skórze – wówczas do krwiobiegu trafi mniej szkodliwych związków. Chyba że jesteśmy gotowe zrezygnować całkowicie z kolorowego manicure.

Jaki skład powinny mieć dobre kosmetyki do włosów?

Koktajl z toksyn



Niestety, TphP to nie jedyna szkodliwa substancja, którą możemy znaleźć w lakierach do paznokci. Inną często występującą jest Toluene – składnik, który sprawia, że lakier łatwo rozprowadza się na płytce. Zbadano, że może być szkodliwy dla układu nerwowego i oddechowego, a dodatkowo negatywnie wpływać na płód – z tego względu uważać na niego powinny szczególnie panie w ciąży.

Nie możemy też nie wspomnieć o formaldehydzie – rakotwórczym związku, który źle wpływa na układ oddechowy. Szczególnie, jeśli ktoś narażony jest na jego częste wdychanie (na przykład kosmetyczki). Co ciekawe, związek ten występuje nie tylko w lakierach, ale też w odżywkach do paznokci.

Nieco mniej szkodliwy, ale mimo to źle wpływający na ludzki organizm, jest Camphor, który zapewnia lakierom błyszczące wykończenie, ale może powodować bóle głowy, mdłości i reakcje alergiczne. Coraz więcej firm kosmetycznych usuwa go ze składów swoich produktów, mimo to wciąż jednak można go znaleźć w niektórych lakierach.

Jeśli więc nie chcemy rezygnować z malowania paznokci, to dla własnego zdrowia:

malujmy je jak najrzadziej, najlepiej na świeżym powietrzu lub przy otwartym oknie,

starajmy się nie wdychać lakieru,

uważajmy, aby nie malować lakierem skóry,

sprawdzajmy składy lakierów do paznokci.

