Twój domowy zestaw do manicure pęka w szwach, a ty nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać perfekcyjnych paznokci? To znak, że twój przybornik nie jest jeszcze kompletny. Brakuje w nim kilku innowacyjnych akcesoriów…

1.Podpórka ochronna do malowania paznokci

cena: 19 zł, Sephora

Ten zmyślny gadżet pomoże ci precyzyjnie aplikować lakier bez śladów na skórze wokół paznokcia. Podpórka zaprojektowana jest w taki sposób, aby chronić końcówki i kontur paznokcia przy nakładaniu lakieru. Jej zaokrąglona forma pasuje do każdego kształtu paznokci. Możesz używać ją nie tylko do manicure, ale także do pedicure.

2.Pisak do french manicure

cena: 14 zł, Sally Hansen

Dzięki temu pisakowi wykonasz prostą, białą kreskę na sam koniec french manicure. Precyzyjna końcówka flamastra sprawia, że jej malowanie jest proste i szybkie. Oprócz pisaków w drogeriach znajdziesz także linery do białych kresek, które mają jeszcze cieńsze końcówki, za ich pomocą możesz wykonać drobne poprawki. Pisaki pozwalają na łatwiejsze i szybsze malowanie kresek niż jest to w przypadku lakierów do paznokci i pasków do frencha.

3.Szczoteczka do pyłu

Specjalna szczoteczka pomoże usunąć z twoich paznokci pył z piłowania. Na rynku dostępne są szczoteczki w różnych cenach (do 2 zł do 150 zł), w różnych kształtach (jednostronne, dwustronne, zawijane, z długą i krótką rączką) i wykonane z różnych materiałów (naturalnych i sztucznych).

cena ok. 119 zł, Kent

Najlepsze szczoteczki to te wykonane z naturalnego włosia – gwarantują najbardziej precyzyjne oczyszczenie i będą służyły nam latami. Pamiętajmy jednak, że szczoteczkę należy regularnie myć pod wodą.

4.Korektor lakieru

cena ok. 23 zł, Killys

Korektor lakieru to inaczej zmywacz do paznokci w pisaku. Z jego pomocą usuniesz wszystkie niedociągnięcia, które wynikły w trakcie malowania paznokci. Ścięta końcówka pozwala na usunięcie lakieru nawet z trudno dostępnych zakamarków. W komplecie 4 zapasowe końcówki. Od dziś możesz wyrzucić ze swojego przybornika do manicure patyczki do uszu i wykałaczki z nawiniętym wacikiem, są łatwiejsze rozwiązania!

5.Zmywacz do paznokci w chusteczkach

cena: 11,90/ 5 szt., Douglas

Zmywacz do paznokci w postaci miękkich chusteczek pozwoli ci skutecznie i szybko usunąć lakier w każdym miejscu bez groźby rozlania się. Doskonale sprawdza się przy usuwaniu lakierów strukturalnych i brokatowych. Wystarczy przytrzymać chusteczkę na paznokciu przez kilka sekund, a następnie ściągnąć lakier. Jedna chusteczka wystarczy, aby zmyć 10 paznokci.

