Szacuje się, że leworęczność dotyczy tylko około 10% całej populacji. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu była ona piętnowana, a dzieci które chciały korzystać z lewej ręki, były wyśmiewane, przezywane "mańkutami" i siłą zmuszane do praworęczności. Wiele osób w średnim wieku do tej pory wspomina, że w dzieciństwie były leworęczne, jednak pod przymusem musiały to zmienić. Te czasy na szczęście już minęły, jednak fakt dominacji prawej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za lewą stronę ciała, nadal owiany jest mgłą tajemnic. Niewiele osób wie, że do leworęczności może przyczynić się stres ciężarnej. Pewnie nie znałyście też innych zaskakujących faktów!

1. Leworęczność pomaga w uprawianiu wielu sportów

O ile leworęczność może czasem przysparzać kłopotów (prosty przykład: wycinanie nożyczkami), o tyle bywa dużą zaletą w sporcie. Chodzi o dyscypliny indywidualne, takie jak np. tenis, boks lub bejsbol. Dlaczego? Sportowcy zazwyczaj trenują tak, aby współzawodniczyć z praworęcznymi przeciwnikami. Gdy trafi im się taki, który używa lewej ręki, osiągają słabsze rezultaty - niby wszystko jest symetryczne, ale jednak...

2. Leworęczność wiąże się ze stresem w ciąży

Leworęczność to nie tylko geny. W Wielkiej Brytanii zostały przeprowadzone badania, które wykazały że zestresowane ciężarne miały w zwyczaju często dotykać twarzy lewą ręką. Zdaniem badaczy, to może być już pierwszą oznaką leworęczności u płodu. Brzmi kuriozalnie? Narodzone później dzieci faktycznie były leworęczne. Inne dowody na poparcie tej tezy powstały w Szwecji. Przeprowadzono tam badania na pięciolatkach, których matki walczyły z depresją w czasie ciąży. Prawdopodobieństwo leworęczności wzrastało wraz z poziomem stresu, jaki odczuwała przyszła mama!

Co powinnaś wiedzieć o leworęczności?

3. Leworęczność często występuje u bliźniaków

Dawniej istniały rozmaite mity na temat bliźniaków. Jeden z nich głosił, że są one zawsze lustrzanym odbiciem drugiego - jeśli jedno z bliźniąt jest praworęczne, to drugie musi korzystać z lewej ręki. Od dawna wiemy że to nieprawda, wierzono jednak też w inną teorię. Głosi ona, że leworęczność to pozostałość po bliźniaku zmarłym na wczesnym etapie życia płodowego. Oczywiście, to wierutne bzdury. Mimo wszystko, posiadanie siostry-bliźniaczki lub brata-bliźniaka, zwiększa prawdopodobieństwo leworęczności. Według belgijskich badań, aż o 21%!

4. Leworęczność może zmieniać tok myślenia

I to dosłownie! Tak wykazały badania przeprowadzone na Stanford University. Uczestnicy byli prawo i leworęczni. Otrzymali do wyboru plansze z wieloma obrazkami, uszeregowanymi w 2 kolumnach. Podczas gdy większość praworęcznych uczestników wybierała te z prawej kolumny, leworęczni zazwyczaj wskazywali na te z lewej.

5. Leworęczność nie ma wpływu na kreatywność

Mit głoszący, że leworęczni ludzie są bardziej kreatywni, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Ta plotka miała związek z dominacją półkuli, w której znajduje się ośrodek odpowiadający za kreatywne myślenie. Jak wykazały badania, to nieprawda - osoby praworęczne mogą być równie kreatywne.