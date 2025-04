Czy śmierć Magdaleny Żuk była wynikiem morderstwa czy samobójstwa? Dlaczego piękna Polka zginęła pod koniec kwietnia w egipskim kurorcie? Czy w końcu dowiemy się prawdy, kto brał udział w tej tajemniczej sprawie, która od miesięcy nurtuje większość z nas i jak na razie pozostaje nierozwiązana?

Magdalena Żuk – kiedy i jak umarła?

Aby prześledzić tę historię, musimy cofnąć się w czasie do drugiej połowy kwietnia tego roku. To właśnie wtedy 27-letnia Magdalena Żuk ze Zgorzelca chciała zrobić niespodziankę swojemu chłopakowi Marcusowi i wykupiła dwuosobową wycieczkę do Egiptu. Mieli lecieć razem, okazało się jednak, że mężczyzna nie mógł towarzyszyć partnerce w wyprawie z uwagi na zbliżający się termin ważności paszportu. Dziewczyna do kurortu wyjechała więc sama.

W piątek 28 kwietnia Magdalenę znaleziono nieprzytomną w hotelu i zabrano do szpitala. Tam miała wyskoczyć przez okno i umrzeć w wyniku odniesionych obrażeń. Wcześniej, jak relacjonowali goście hotelu, w którym przebywała, groziła, że skoczy z dachu, zachowywała się też irracjonalnie. Chłopak Magdaleny, Marcus, opublikował w internecie filmik, jak rozmawia z partnerką przez telefon. Dziewczyna na nagraniu zachowuje się dziwnie, jest wyraźnie przestraszona, płacze i mówi: „Nie mogę mówić co się stało. Zabierz mnie stąd, proszę. To nic nie da, że ja ci powiem. Ja nie wrócę już stąd”.

Czy Magda została czymś odurzona? Czy została porwana i zamordowana? A może było to samobójstwo? Media prześcigają się w przypuszczeniach. Jeden z tropów sugeruje, że kobieta padła ofiarą handlarzy ludzkim towarem, inny – że była wprost dziewczyną do towarzystwa i że podano jej „narkotyk zombie”. Śledczy badają także powiązanie śmierci Magdaleny Żuk ze śmiercią modelki Karoliny Kaczorowskiej – w obu przypadkach mają się bowiem przewijać te same osoby.

Podczas gdy Polacy poszukiwali przyczyn śmierci Magdaleny wśród osób trzecich, w Egipcie postulowano, że Polka z pewnością popełniła samobójstwo i nie należy snuć innych domysłów. Powód? Wielu Egipcjan wierzy, że kobieta była… opętana.

Chociaż pogrzeb Magdaleny Żuk odbył się już prawie dwa miesiące temu, 23 maja, wciąż wiele kwestii związanych z jej śmiercią pozostaje niewyjaśnionych. Ostatnie doniesienia medialne bazują na oczekiwaniu na wyniki polskiej sekcji zwłok kobiety, a w tym na wyniki badań toksykologicznych. W całym tym medialnym zgiełku pozostała zrozpaczona rodzina Magdaleny, która wciąż nie uzyskała odpowiedzi na kluczowe pytania w zakresie śmierci 27-latki.