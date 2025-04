W sprawie tajemniczej śmierci Magdaleny Żuk pojawił się kolejny zagadkowy wątek: czy śmierć 27-latki ma związek z (domniemanym) samobójstwem kilka lat starszej modelki Karoliny Kaczorowskiej? Na powiązanie obu spraw zwrócili uwagę śledczy po sugestii dziennikarzy…

Reklama

Historia śmierci Magdaleny Żuk. Co się stało?

Te same osoby powiązane w sprawy śmierci Magdaleny i Karoliny

To, co łączy śmierć Magdaleny i Karoliny będą badać śledczy z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Jak przyznają, zrobią to po odebraniu kilku telefonów od dziennikarzy, którzy dopytywali o związek tych dwóch spraw. Zastrzegają jednak, że nie oznacza to automatycznie, że te dwa przypadki są ze sobą powiązane – mają jedynie obowiązek reagowania na wszelkie informacje mogące być przydatne w śledztwie.

Dostaliśmy telefony od wielu dziennikarzy z pytaniem, czy w sprawie samobójczej śmierci Karoliny K. pojawiają się te osoby, co w sprawie Magdaleny Żuk – powiedziała Violetta Niziołek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Portal TVP Info donosi, że chodzi przede wszystkim o ostatniego partnera Magdaleny Żuk, Marcusa, a także paru innych mężczyzn.

Przypomnijmy: 30-letnia Karolina Kaczorowska dorabiała jako modelka. W zeszłym roku z okazji swoich urodzin wyjechała z grupą znajomych do Karpacza. Tam 18 stycznia odebrała sobie życie w hotelu Mercure – jej ciało wiszące w łazience odkryła pokojówka. Prokuratura uznała, że było to „klasyczne samobójstwo”, wiary takim ustaleniom nie dawali jednak rodzice kobiety, którzy winą za tragedię obarczali znajomych Karoliny. W rozmowie z „Faktem” matka modelki powiedziała, że owi znajomi odcięli ich córkę od rodziny, byli podejrzani i dziwni i najprawdopodobniej podawali jej środki odurzające – Karolina bowiem nigdy nie brała narkotyków, a sekcja zwłok potwierdziła, że miała w organizmie „całą tablicę Mendelejewa”. Prokuratura w Jeleniej Górze jeszcze raz przeanalizuje okoliczności śmierci Kaczorowskiej i jej związek ze śmiercią Magdaleny Żuk.

Reklama

Nagranie Magdaleny Żuk ze szpitala, krótko przed śmiercią