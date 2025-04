Wyjątkowo długowieczne

Liliowiec ogrodowy to wyjątkowo długowieczna bylina o mięsistych lub bulwkowatych, częściowo zgrubiałych korzeniach sięgających 40-80 cm w głąb gleby. Pochodzi z umiarkowanego klimatu Chin i Japonii. Znanych jest około 30 gatunków oraz kilka tysięcy odmian. Przy sprzyjających warunkach może z powodzeniem rosnąć w jednym miejscu nawet przez 30 lat! Jest rośliną mrozoodporną i nawet w naszych warunkach nie wymaga osłaniania na zimę. Osiąga około 80 cm wysokości. Najwyższym zarejestrowanym liliowcem ogrodowym jest odmiana „Berlin Tallbox" – mierzy aż 182 cm!

Dla leniwych

Mało wybredne, dobrze się czują w każdej ziemi ogrodowej, ale najlepiej w żyznej i wilgotnej. Starsze odmiany, wyhodowane w mniej sterylnych warunkach są o wiele bardziej odporne na trudniejsze warunki zewnętrzne. Roślinny lubią miejsca dobrze nasłonecznione, w cienistych mają piękne liście, ale słabo kwitną. Z kolei w słońcu kwiatów będzie dużo więcej, jednak liście będą wyglądały marnie, bo szybko stracą jędrność. Choć liliowce dobrze sobie radzą z suszą, bo mają rozbudowany system korzeniowy, to jednak w upalne dni trzeba kępy intensywnie podlewać (ważne, by zraszać ziemię, a nie rośliny). W czasie sezonu warto je 2-3 razy zasilić nawozem wieloskładnikowym. Odporne, rzadko atakują je choroby i szkodniki. Łatwo można rozmnożyć kępy przez podział na 2-3 części.

Reklama