Kto robi zakupy w Lidlu ten zna figurki Stikeez. Małe gumowe warzywa i owoce, które można przyczepić do powierzchni. Teraz Lidl zaskoczył nową serią figurek. 13 listopada wypatrujcie Stikeez Star Wars!

Lidl Stikeez Star Wars - nowa akcja w Lidlu

W myśl najnowszej, gwiezdnej promocji, sieć Lidl, chce obudzić we wszystkich maluchach moc owoców i warzyw. W jaki sposób można zbierać figurki? Za każde wydane 50 zł, klienci otrzymają 1 figurkę z bohaterem sagi Star Wars, a zakup owoców i warzyw będzie dodatkowo nagradzany. Do zebrania w trakcie promocji będzie 25 różnych figurek, m.in. C-3PO, Darth Vader, Yoda.

Lidl przygotował także album z grą planszową w kształcie statku kosmicznego. Natomiast dla miłośników przygód Luke'a Skywalkera, księżniczki Lei czy wojowniczej Rey, specjalne Gogle VR pozwalające na oglądanie filmów w rozszerzonej rzeczywistości. Doskonałe na drobny prezent, prawda?

Stikeez Star Wars w Lidlu

Akcję wspierają ambasadorzy Kuchni Lidla – szef kuchni Karol Okrasa oraz ekspertka z zakresu żywienia dzieci i miłośniczka zdrowego odżywiania – Daria Ładocha. -

Chcąc zachęcić wszystkich do stosowania w swojej codziennej diecie zdrowych produktów, w tym owoców i warzyw, powinniśmy szczególną uwagę skupić na dzieciach. To właśnie one, odpowiednio przygotowane, będą kontynuowały swoje nawyki żywieniowe w dorosłym życiu – a do najmłodszych najlepiej dotrzeć... poprzez zabawę. Kreatywne podejście do jedzenia i kuchni pozwala na przemycanie wartościowych składników do ich codziennego jadłospisu. Stąd pomysł na Stikeez, które mają przypominać o warzywach i owocach – podkreśla Karol Okrasa

Akcja trwa do 10 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania zapasów. Będziecie je zbierać?

