Supermarkety niekiedy biją się o klientów, więc ceny niektórych produktów są tak absurdalnie niskie, że w sklepach dochodzi do scen z piekła rodem. Wyrywanie torebek Wittchen? Walka o blender w kolorze mięty? Tak, w Lidlu nie brak takich rewelacji, a od 2 maja możemy spodziewać się powtórki z rozrywki.

Lidlowa oferta na majówkę: elektroniczna maszyna do szycia, wyciskarka do soków...

Krawiectwo wraca do łask i nawet jeśli nie zdawałyście sobie z tego sprawy, na rynku pojawiają się coraz to nowsze, bardziej ulepszone komputerowe maszyny do szycia. Ceny? Cóż, nie ma mowy, by dobrą maszynę komputerową kupić za mniej, niż 1500 zł. W Lidlu dostaniesz ją za 500 zł.

Supermarket po raz kolejny postawił na sprzęt, o który klienci dosłownie się biją i kłócą na cały sklep. Podobną maszynę można było kupić kilka miesięcy temu, a ilość egzemplarzy była ograniczona. Podobnie jest teraz.

Moda na sok!

Prawdziwy renesans przechodzą wyciskarki, sokowirówki i koktajlery robią furorę, z racji mody na dietę sokową. Lidl podąża za tym trendem i do oferty załączył wyciskarkę sokową i wagę, która określa wartości odżywcze. To nie lada gratka dla oszczędnych fanek zdrowego odżywiania.

Co jeszcze znalazło się w majówkowej gazetce Lidla, na co warto zwrócić uwagę?

