Dieta oczyszczająca jest często stosowana w celu oczyszczenia wątroby, albo całego organizmu. Zastosowanie tego typu diety nie zawsze ma sens. W wielu przypadkach dieta oczyszczająca może wyrządzić więcej szkód niż pożytku. Dowiedz się, jak przeprowadzić dietetyczny detox w mądry sposób.

Dieta oczyszczająca najczęściej jest rozumiana jako sposób odżywiania, który pomaga oczyścić organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Możesz ją stosować jako dietę główną, ale dieta oczyszczająca to świetny wstęp do właściwej diety odchudzającej.

Diety oczyszczające (typu detoks) wpływają na:

nastrój,

poziom energii,

jelita,

skórę.

Diety oczyszczające w założeniu wykorzystują naturalne mechanizmy organizmu. Mają usprawniać pracę przewodu pokarmowego i układu wydalniczego. Niektórzy chwalą sobie zastosowanie 3-dniowej diety oczyszczającej w celu lepszego samopoczucia lub rozpoczęcia wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych.

Wokół diet oczyszczających narosło wiele mitów i błędnych przekonań. Wiele osób sądzi, że dieta oczyszczająca pomoże pozbyć się problemów zdrowotnych. W praktyce nie ma na to wielu dowodów. Najlepsza dieta oczyszczająca to po prostu zdrowa dieta stosowana na co dzień.

Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy detox dietetyczny działa, trzeba zrozumieć mechanizm wydalania toksyn z organizmu.

Za wydzielanie produktów przemiany materii odpowiedzialne są narządy wewnętrzne. Oczyszczanie organizmu z toksyn ma więc miejsce codziennie i nieustannie, niezależnie od tego, czy stosujesz aktualnie dietę sokową lub głodówkę, czy nie.

Głównymi organami odpowiadającymi za detoksykację organizmu są:

wątroba,

nerki,

jelita,

płuca,

skóra.

Żeby skutecznie usuwać produkty przemiany materii i niepotrzebne cząsteczki z organizmu nie jest potrzebne stosowanie żadnego dietetycznego detoksu. Dieta może jednak bardzo ułatwić organom pracę. Może też ją utrudnić.

Dieta oczyszczająca działa, ale nie w taki sposób, jaki nasuwa się większości osób na myśl. Jeśli zdefiniujemy dietę oczyszczającą jako dietę wspierającą wszystkie organy odpowiedzialne za detoksykację, zdecydowanie jest ona skuteczna.

Detoks w postaci głodówki, przejścia na dietę sokową lub dietę koktajlową nie ma jednak większego sensu. Zamiast wspomagać organy, tak przeprowadzony detoks, dodatkowo obciąża je.

Wątroba, jelita i nerki funkcjonują skuteczniej, gdy zapewnia im się podaż witamin, minerałów, potrzebnej glukozy i zdrowych tłuszczów. Głodówki i monodiety obciążają je, gdyż wymagają od tych organów pracy na wysokich obrotach, bez dostarczenia dobrej jakości paliwa.

Dieta oczyszczająca organizm, która faktycznie będzie działać, powinna być lekka, niskokaloryczna, ale nie niedoborowa. Dieta oczyszczająca może trwać 3 dni i być bardziej restrykcyjna, na przykład podobna do diety dr Dąbrowskiej, ale najskuteczniejsza będzie, gdy przeprowadzisz ją przez dłuższy czas: od 14 dni.

Ponieważ zaproponowana przez nas dieta oczyszczająca nie wyklucza ważnych grup produktów, a jedynie porządkuje najważniejsze zasady żywienia, możesz stosować ją przez długi czas, bez uszczerbku na zdrowiu.

Zastosuj poniższe wskazówki dotyczące diety oczyszczającej:

Jedz 5 małych posiłków dziennie. Nie przejadaj się.

dziennie. Nie przejadaj się. Unikaj tłustych produktów , które obciążają wątrobę: tłustych mięs, tłustych serów, produktów smażonych, ze sporą ilością tłuszczu.

, które obciążają wątrobę: tłustych mięs, tłustych serów, produktów smażonych, ze sporą ilością tłuszczu. Pij dostatecznie dużo wody: minimum 2 litry dziennie.

dziennie. Część płynów możesz zastąpić zieloną herbatą, lekkimi naparami ziołowymi i innymi rodzajami herbaty. Wyklucz za to wszystkie słodzone napoje .

. Swoje posiłki buduj na warzywach i owocach . Powinny stanowić połowę objętości każdego talerza.

. Powinny stanowić połowę objętości każdego talerza. Włączaj do diety tak zwane superfoods. Produkty o skoncentrowanej zawartości witamin i minerałów.

Do przygotowywania ciepłych posiłków stosuj techniki kulinarne takie jak: gotowanie na parze, gotowanie w wodzie, duszenie, podduszanie, pieczenie bez tłuszczu.

Jedz sezonowe warzywa i owoce . To one są najzdrowsze i dodadzą ci najwięcej korzystnych składników odżywczych.

. To one są najzdrowsze i dodadzą ci najwięcej korzystnych składników odżywczych. Dodawaj do posiłków węglowodany złożone : jedz razowy chleb, różnorodne kasze, razowy makaron, ryż. To produkty bogate w usprawniający pracę jelit błonnik.

: jedz razowy chleb, różnorodne kasze, razowy makaron, ryż. To produkty bogate w usprawniający pracę jelit błonnik. Możesz stosować specjalne specyfiki powodujące, że dieta będzie celować w oczyszczanie wątroby . Ostropest plamisty, kumin, wywar z kopru - to zioła dobre na wątrobę.

. Ostropest plamisty, kumin, wywar z kopru - to zioła dobre na wątrobę. Unikaj słodyczy, fast foodów , przetworzonej żywności, produktów bogatych w sól i dodatki do żywności.

, przetworzonej żywności, produktów bogatych w sól i dodatki do żywności. Staraj się stosować dietę niskokaloryczną. Nadwyżki kaloryczne obciążają organizm, w szczególności wątrobę, gdyż powodują jej stłuszczenie.

Jest kilka popularnych diet oczyszczających, które są obecnie najczęściej wybierane przez osoby chcące przejść na detoks.

Wiele osób chwali sobie bardzo drastyczne metody oczyszczania. Faktycznie, efekty głodówek, diet sokowych i koktajlowych są często szybko odczuwalne i widoczne gołym okiem. Nie oznacza to jednak, że diety te są najlepsze.

Pamiętaj, że diety oczyszczające usuwają także nadmiar wody, dzięki czemu zapobiegają zatrzymywaniu wody, niwelują obrzęki i worki pod oczami. To powód, dla którego efekty diet oczyszczających są często widoczne. Ważniejsze od szybkich efektów są jednak efekty trwałe.

Głodówka oczyszczająca

W czasie trwania głodówki oczyszczającej nie przyjmujesz żadnych pokarmów, za to pijesz dużo wody mineralnej niegazowanej lub specjalnych naparów ziołowych.

Głodówki jednodniowe można stosować raz w tygodniu. Dłuższe posty (do 7 dni) wprowadzaj nie częściej niż raz na 3 miesiące. Przystępując do takiej oczyszczającej głodówki, należy już na tydzień przed jej rozpoczęciem zrezygnować z picia kawy i herbaty, jadłospis wzbogacić o warzywa, owoce oraz kasze i razowe pieczywo. Wracając do normalnej diety, stopniowo zwiększaj ilość jedzenia.

Przez pierwsze 2 dni pij tylko rozcieńczone soki marchwiowe.

3. dnia wprowadź do diety owoce.

Następnie rozszerz menu o surówki, potrawy gotowane na parze i duszone.

Na tym etapie możesz wracać już do produktów białkowych.

Wiele osób chwali sobie takie głodówki, jednak warto podkreślić, że według badań głodówki nie są odpowiedzią i lekarstwem, które pozwoli organizmowi lepiej funkcjonować.

Dieta sokowa - najpopularniejsza dieta detox

Dieta sokowa jest bardzo często stosowana jako dieta oczyszczająca. Istnieje kilka odmian tej diety. Niektóre są bardzo radykalne i zakładają picie roztworów z solą przeczyszczającą. To zdecydowanie odradzana przez wszystkich dietetyków i lekarzy praktyka.

Jedyną formą diety sokowej, która nie powinna wyrządzić szkód, jest zastąpienie jednego z posiłku sokiem (lub koktajlem, wtedy dieta nazywa się dietą koktajlową). Pozostałe odmiany tej diety polegające na wyłącznym piciu soków, są w większości przypadków niekorzystne dla zdrowia.

Dieta oczyszczająca jelita i wątrobę

Ta wersja diety oczyszczającej jest bogata w składniki mineralne, błonnik pokarmowy i witaminę C. Podstawą menu w najpopularniejszej diecie oczyszczającej jelita jest miks owoców i warzyw. Szklankę takiego miksu należy wypić na 30 min przed każdym posiłkiem. Dzięki niemu usprawniasz perystaltykę jelit. Jak go przygotować?

2 marchewki, 1/2 selera i 1/4 główki kapusty włoskiej zmiksuj z 4–5 pomidorami bez skórki i dodaj 1 l niegazowanej wody mineralnej. Dopraw solą i pieprzem.

Dodatkowo jesz warzywa, owoce, chude mięsa i ser twarogowy. W ciągu 2 dni możesz zgubić nawet 2 kg, a zyskać ładniejszą cerę i lśniące włosy i płaski brzuch.

Zamiast stosowania diety oczyszczającej jelita w ten sposób, możesz zdecydować się po prostu na dietę bogatoresztkową. To także bardzo zdrowa dieta, która przyczyni się do poprawy pracy jelit oczyszczających organizm.

