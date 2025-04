O wejściu na polski rynek konkurencyjnego dyskontu mówi się już od paru dobrych lat, jednak do tej pory pogłoski były osadzone gdzieś w dalekiej przyszłości. Tym razem jednak jest inaczej. Rosyjska sieć sklepów Mere już niedługo otworzy swój pierwszy sklep - ze sporym opóźnieniem, bo swoją premierę na polskim rynku planowali jeszcze w 2019 roku.

Mere - konkurencja dla Lidla i Biedronki?

Jak donosi Rzeczpospolita, pierwszy sklep sieci dzielą już tylko chwile od pierwszych klientów. Szyld jest powieszony, a na półkach pojawiają się produkty. Póki co przyjemność zakupów w nowo otwartym sklepie będą mieli jedynie mieszkańcy Częstochowy, ale koncern, który jest właścicielem sieci Mere planuje otworzyć w naszym kraju aż 100 sklepów.

Mere ma mieć jeszcze niższe sklepy niż Lidl i Biedronka. Wszystko przez to, że sama forma placówki jest maksymalnie uproszczona. Produkty są dostępne w ograniczonym wyborze i ustawione na paletach. Sklepy typu hard dyskont bardzo dobrze przyjęły się w Niemczech. Nie wiadomo jednak jeszcze, jak zareagują na nie Polacy.

Jeśli chodzi o rynek dyskontów w Polsce, to jest o co walczyć, bo to właśnie w tym rodzaju sklepów robimy zakupy najczęściej. Czy jednak w naszych sercach i portfelach znajdzie się miejsce dla jeszcze jednej sieci? To już kolejne podejście Mere do wejścia na Polski rynek.

Źródło: rp.pl, wiadomoscihandlowe.pl

