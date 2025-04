1 z 5

Od góry: biała bluzka, czarna bluzka, beżowy sweter

Zacznijmy od tego, co nosimy na górze. Na warsztat wzięłam dwie bluzki w rozmiarze S w kolorze czarnym i białym. Na zdjęciu widać, że jest to raczej kolor bardzo ciemnego granatu i złamanej bieli. Ubrania przychodzą do nas w zgrabnych pudełkach z tzw. szufladką. Dekolt jest w łódkę, co widać na następnych zdjęciach. Bluzki nie prześwitują, lekko połyskują... Zobacz z bliska na następnym zdjęciu.