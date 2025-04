Jeśli nie chcesz słuchać polityków i nie wierzysz w ich prewencyjne działania, przeczytaj relacje ludzi, którzy na własne oczy widzą i na własne uszy słyszą, jakie spustoszenie sieje koronawirus we Włoszech i co może wydarzyć się też w Polsce.

Koronawirus w Polsce przyczynia się do wszechogarniającej kraj paniki i strachu. Ogłoszenie kwarantanny dla szkół podstawowych, żłobków, przedszkoli, szkół wyższych i innych placówek edukacyjnych, może być początkiem izolacji większych miast w Polsce i problemów komunikacyjnych.

Ten trudny okres jest też testem na odpowiedzialność społeczną i traktowanie kwarantanny poważnie, nie ignorując zaleceń epidemiologów i polityków. Koronawirus w Polsce uderza również w polskich przedsiębiorców prowadzących sklepy i punkty usługowe. Stoją oni przed decyzją, czy zadbać o bezpieczeństwo swoje i pracowników, czy skorzystać z konsumpcyjnego bałaganu.

Norbert Dąbek, restaurator i hotelarz, blisko związany z show-biznesem, namawia do tępienia ignorancji i głupoty. Zamknął swoje obiekty i tłumaczy, co dzieje się teraz we Włoszech, posiłkując się informacjami u źródła - od przyjaciół, którzy są zrozpaczeni.