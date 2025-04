Wiadomość o skutecznej i bezpiecznej szczepionce na koronawirusa obiegła cały świat już jakiś czas temu. Ta informacja wszystkim dała nadzieję, że pandemia w końcu się skończy i będziemy mogli wrócić do względnej normalności. Również polski rząd pokłada w szczepieniach ogromne nadzieje.

Jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej, o powrocie do braku obostrzeń będziemy mogli myśleć, dopiero gdy zaszczepi się około 15 milionów Polaków. Szczepionka ma być darmowa i trafić do jak największej liczby osób - to podstawowe założenia planu szczepień rządu. Co sądzą o tym lekarze? Czy ten pomysł uda się zrealizować?

Lekarze krytykują rządowy program szczepień

Niestety wspaniały na pierwszy rzut oka plan szczepień zdaniem wielu specjalistów jest po prostu niemożliwy do wykonania. Profesor Ernest Kuchar, Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii w rozmowie z radiem RMF FM stwierdził, że trzecia fala koronawirusa jesienią 2021 jest o wiele bardziej prawdopodobna niż to, że kiedykolwiek osiągniemy odporność populacyjną.

Według rządowego planu odporność stadna zostanie osiągnięta, gdy zaszczepi się 3/4 populacji. W każdym miesiącu ma się zaszczepić około 1 milion obywateli, w pierwszej kolejności osoby po 60. roku życia, pracownicy służby zdrowia i domów opieki społecznej oraz wojskowi. Chęć do przyjęcia szczepionki wyraża jednak zaledwie niecała połowa Polaków. Ogromną trudnością będzie nie tylko niechęć Polaków, ale też jej dostępność. Niestety zapominamy, że wiele osób ma ograniczoną mobilność.

Niewiele bardziej optymistycznie patrzy na program szczepień doktor Konstanty Szułdrzyński. W rozmowie z Wirtualną Polską powiedział jednak wprost - ten plan musi się udać.

Wielka improwizacja i pospolite ruszenie zawsze były polską specjalnością. Nie mamy wyjścia, to musi się udać. Jednym sposobem, żebyśmy przetrwali tę pandemię, a tak naprawdę ją przerwali, jest powszechny program szczepień - mówi dr Szułdrzyński w rozmowie z WP.

Rząd obiecuje, że osoby zaszczepione będą mogły liczyć na szereg benefitów, między innymi brak kwarantanny lub brak obowiązku noszenia maseczek. Polaków do zaszczepienia się będą przekonywać też kampanie informacyjne.

