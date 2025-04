Pytanie, kiedy w końcu wrócimy do względnej normalności i jak będzie ona wyglądać, rozbrzmiewa już od kilku miesięcy. Niestety trudno mówić nadal o konkretnych terminach, bo eksperci przewidują kolejne fale epidemii. Trzeci skok zakażeń ma mieć miejsce na przełomie lutego i marca i nałożyć się na szczyt zachorowań na grypę.

Minister zdrowia potwierdza, że rząd nie jest w stanie podać daty, kiedy pandemia zacznie ustępować, a z nią kolejne obostrzenia. Razem z czołowymi ekspertami ustalono jednak scenariusz powrotu do normalności. Uzależniony jest on od tego, jak rozwijać się będzie pandemia w Polsce. Dlatego właśnie Adam Niedzielski w rozmowie z Radiem ZET zamiast dat podał konkretne liczby.

Kiedy wrócimy do normalności po pandemii koronawirusa?

Według resortu zdrowia istnieje bariera, po której będziemy mogli myśleć o normalnym funkcjonowaniu. Wbrew pozorom liczba zakażeń nie będzie miała w tym wypadku decydującego wpływu. Rząd ogromną wiarę pokłada w szczepionkach. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że do powrotu do poprzedniej rzeczywistości potrzeba aż 15 milionów zaszczepionych Polaków. To około 27% populacji naszego kraju.

Jeżeli wyszczepilibyśmy 15 mln osób, to na pewno będziemy mogli zacząć funkcjonować w normalnych warunkach i potraktować koronawirusa jako grypę, która jest z nami co roku - powiedział minister zdrowia w rozmowie z Radiem ZET.

Czy to, co mówi resort zdrowia, pokrywa się z przewidywaniami ekspertów? Wygląda na to, że prawdopodobnie tak. Profesor Andrzej Horban także uważa, że szczepionka na koronawirusa odegra ogromną rolę przy zwalczaniu pandemii, a obecne ograniczenia mają za zadanie utrzymać stabilną sytuację w kraju do momentu, w którym szczepienia będą możliwe. W rozmowie z TVN24 wyraził nadzieję, że już latem 2021 będzie można mówić o względnej normalności. Nie stanie się to jednak wcześniej, niż po dużym spadku dziennej liczby nowych przypadków.

O prawie normalności możemy mówić, kiedy liczba zdiagnozowanych osób będzie rzędu 500-1000 dziennie. W tym momencie możemy zacząć rozmawiać na ten temat, że prawie możemy powracać do normalnej aktywności - mówi prof. Andrzej Horban.

Źródło: wp.pl, radiozet.pl

