Znany lekarz z Bośni i Hercegowiny Jusuf Szabanović wprawił w zdumienie i zszokował opinię publiczną. W klubie golfowym w Sarajewie zorganizował huczne przyjęcie urodzinowe z udziałem ok. 20 osób. Jak podaje dziennik „Oslobodjenje”, na „korona party” pojawili się minister, profesorowie i artyści.

„Korona party” u bośniackiego lekarza

Suto zastawiony stół, znane osobistości, uśmiechy na twarzach i gwar. To, co widać było na zdjęciach przypomniało obywatelom Bośni i Hercegowiny o tym, z czego rezygnują z powodu epidemii koronawirusa i wywołało falę oburzenia. Przysłowiową oliwą dolną do ognia by fakt, że przyjęcie urodzinowe, które odbyło się 4 maja, zorganizował lekarz, a pojawili się na nim politycy.

Możliwe, że informacja o imprezie nie przedarłaby się do mediów, gdyby nie udostępnianie zdjęć z imprezy w mediach społecznościowych przez jej uczestników (wątpliwe, by ktoś zrobił to umyślnie). Pod klubem golfowym pojawiła się policja, która upomniała gości i nakazała się rozejść. Jak donosi portal Klix, grzywnami w wys. 3500 marek bośniackich (8 000 zł) ukarano 19 osób, a właściciel klubu będzie musiał zapłacić 6500 marek kary (15 000 zł).

We wtorek Jusuf Szabanović został zwolniony ze stanowiska szefa chirurgii ogólnej w Centrum Klinicznych Uniwersytetu w Sarajewie i został objęty kwarantanną.

Zasady są takie same dla wszystkich i wszyscy muszą ich przestrzegać - oświadczyły w komunikacie władze placówki.

Z kolei minister handlu zagranicznego Stasza Koszarac, który był obecny na przyjęciu, zdobył się na publiczne przeprosiny i określił swoje zachowanie jako bezmyślne. Dodał, że jest gotów zapłacić grzywnę za złamanie ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa, która w zasadzie jest naturalną konsekwencją takich poczynań.

Absolutnie przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ten wybryk - napisał na swoim profilu na Facebooku.

