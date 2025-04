Marlenie na widok maleńkich ubranek w dziale dziecięcym zawsze chciało się płakać. Kasia dawno zablokowała na Facebooku wszystkie znajome mające małe dzieci - za bardzo przygnębiały ją dziesiątki roześmianych fotek. Natasza już nie płakała ani się nie denerwowała, ale przed każdą imprezą rodzinną sztywniała na myśl, że ktoś ZNOWU zada jej to samo pytanie. Zuzka twierdziła, że jej nawet nie pytają - wszyscy się przyzwyczaili, że po prostu "jest jak jest".

Wbrew pozorom, to nie będzie tekst o bezpłodności. Nie będzie to także opowieść o poronieniach, aborcji ani o kategorycznej niechęci do urodzenia dziecka. To historia o strachu. O lęku, za który nasze prababcie zostałyby potępione. O przerażeniu, do którego kobiety nawet w XXI wieku nie powinny się zbyt głośno przyznawać. O wątpliwościach, które pomimo odczarowania różnych tabu, nadal pozostają zakazane. Bo jak można się bać dwóch maleńkich stópek i rozbrajającego uśmiechu, gdy jednocześnie tak bardzo się za nimi tęskni?

Marlena, lat 37. Lekarz powiedział, że dla jej jajników to już ostatni dzwonek. "Nie może pani dłużej odkładać macierzyństwa" - usłyszała w gabinecie. To o tych słowach myślała już od kilku miesięcy. Bała się, bo jej partner nie wydawał się być gotowy na ojcostwo. Weekendowe wieczory zazwyczaj spędzał z kolegami, a nieśmiałe próby rozmów na temat ciąży zbywał machnięciem ręki.

Kasia, lat 29. Zawsze chciała urodzić pierwsze dziecko przed trzydziestką, ale im bliżej tej magicznej daty, tym większe przerażenie odczuwała. Marzyła o rozkosznym maluchu, ale miała przeczucie, że po macierzyńskim nie będzie mogła wrócić do swojej pracy. Jako menadżerka znanej wokalistki dobrze wiedziała, że ten zawód trudno pogodzić z opieką nad dzieckiem. Była prawie gotowa na rezygnację z obowiązków zawodowych, ale powstrzymywał ją strach przed podjęciem decyzji.

Natasza, lat 32. Kochała męża do utraty tchu, a znajomi zawsze zazdrościli im idealnego związku. Po 12 latach małżeństwa nadal zachowywali się tak, jakby byli na pierwszej randce. Kiedyś koleżanka-rozwódka doradziła jej, aby zaczekała z ciążą, bo "to zawsze psuje sielankę". Macierzyństwo było jej największym marzeniem, ale również najogromniejszym lękiem.

Zuza, lat 34. Wiele lat poświęciła na wypracowanie nienagannej sylwetki. Jako dziecko miała problemy z nadwagą, czego obecnie absolutnie po niej nie widać - zarysowanych mięśni mogłaby jej pozazdrościć sama Ewa Chodakowska. Zuzka od dłuższego czasu wahała się przed podjęciem decyzji o ciąży. Czuła paniczny lęk przed zrujnowaniem tego, na co tak ciężko pracowała. Wiedziała, że macierzyństwo miałoby dla niej wysoką cenę: rozstępy, zwisająca skóra, przyrost wagi. Bała się, że będzie żałować.

Każda z nich w głębi ducha chciałaby być Matką-Polką, chociaż może niekoniecznie taką, która każdego dnia publikuje na Instagramie fotki "dziubdziusia". Na widok małych dzieci czuły dziwaczną mieszaninę lęku z tęsknotą.

Czasem żałuję, że nie wpadłam. Koleżanki poukładały sobie życie, odchowały dawno dzieci, a ja? Stoję w miejscu i nie mam odwagi, żeby zrobić krok do przodu. Szkoda że to właśnie ja muszę podjąć tą decyzję. Najbardziej boję się tego, o czym najmocniej marzę - mówiła Marlena.

Strach przed zdecydowaniem się na ciążę wbrew pozorom dotyka wiele z nas. Standard życia wzrasta, ale zwiększają się też koszty związane z utrzymaniem dziecka. Boimy się odpowiedzialności, czytamy w internecie o depresji poporodowej, traumatycznych porodach i chorych maluchach, a później wizualizujemy sobie te obrazy w swoich głowach.

Jak wygląda poród?

Skąd wypływa głęboki strach przed ciążą, przy jednoczesnym jej pragnieniu? Dlaczego kobiety boją się zdecydować na dziecko, a równocześnie o nim marzą? Sporo na ten temat opowiedziała nam Agnieszka Szafrańska-Romanów, psycholog-psychoterapeutka z centrum probalans (centrum-probalans.pl).