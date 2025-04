20 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Polsce stan epidemii. Ma to związek z niezwykle szybko rozprzestrzeniającymi się zakażeniami koronawirusem, który od kilku tygodni wywołuje panikę na całym świecie.

Co grozi za złamanie kwarantanny domowej?

Nowa sytuacja w kraju spowoduje szereg zaostrzonych procedur bezpieczeństwa. Jedną z nich jest zwiększenie kary za złamanie kwarantanny domowej. Do tej pory groziło za to 5 tys. złotych grzywny lub rok pozbawienia wolności. W swoim oświadczeniu z piątkowego wieczoru premier ogłosił, że w stanie epidemii grzywna wzrasta do kwoty 30 tys. zł.

Dodatkowo rząd wprowadza możliwość stosowania dozoru elektronicznego u osób przebywających na kwarantannie. Dzięki temu służby porządkowe szybko będą mogły sprawdzić, czy osoba odizolowana przebywa w zadeklarowanym przez siebie miejscu odbywania kwarantanny.

Co oznacza stan epidemii?

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa zdrowia stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania jej skutków.

Może to prowadzić do wyznaczenia „stref zero”, którymi mogą być np. całe miasta, dzielnice lub województwa. Rząd będzie miał prawo ograniczyć wjazdy i wyjazdy z tych stref. Poza tym obywatele muszą stosować się do specjalnych zasad bezpieczeństwa.

Odwołano wszystkie zgromadzenia publiczne, zamknięto większość lokali usługowych, szkoły i placówki kulturalne. Uczniowie nie będą uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych do Wielkanocy, czyli do 12 kwietnia. Większość pracowników w polskich firmach przeszła na pracę zdalną i pozostaje w odosobnieniu.

