Jeśli macie dzieci, zabierzcie je na ten film. Szczególnie, jeśli córkę. Disney po raz kolejny pokazał, że chce tworzyć animacje w oparciu o silne postaci kobiece.

Animacja będzie 56. klasykiem Disneya i pojawi się w kinach pod koniec 2016 r. Zdaniem krytyków, "Zwierzogród" i "Frozen" zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko i Vaianie trudno będzie podskoczyć do tego poziomu. Nie ma co oceniać filmu po trailerze. Poza tym, animacje Disneya mają to do siebie, że zawsze robią furorę...

O czym mówi nam film "Vaiana: skarb oceanu"?

3000 lat temu najdzielniejsi żeglarze na świecie przemierzali wody południowego Pacyfiku i odkrywali wyspy Oceanii. Jednak w pewnym momencie ich wyprawy ustały na całe tysiąc lat i teraz to półbóg imieniem Maui (jego ego ledwo się mieści na łodzi), w towarzystwie 10-krotnie mniejszej od niego Vaiany (w USA nazywana Moaną - w Europie Disneyowi nie udało się uzyskać praw do nazwy), wybiera się na wyprawę i "podbój oceanu". Niepozorna dziewczyna bije go na głowę intuicją, inteligencją, odwagą. Poza tym, graficy zrobili całkiem porządną robotę - nastolatka jest po prostu śliczna i przypomina dorosłej widowni Pocahontas. Jej charakter również świetnie się zapowiada. W małym ciele - wielki duch.

Nastolatka chce kontynuować dzieło swych przodków, i wyrusza w niebezpieczną misję z traktującym ją pobłażliwie półbogiem. Od tego momentu wspólnie żeglują i na swojej drodze napotykają na różne - niektóre niebezpieczne, a inne zabawne - przygody. Potwory morskie im nie straszne, a oni powoli stają się sobie bliscy.

Polska premiera jest przewidziana na 25 listopada.

