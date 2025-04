Krystyna Pawłowicz straciła stanowisko wykładowcy w Wyższej Szkole Administracji i Prawa w Ostrołęce. Decyzję podjęto po wpisie posłanki na Facebooku. Słowa Pawłowicz zaszokowały wiele osób w tym naukowców, którzy skierowali do Władz Uczelni list, pod którym podpisało się 2000 osób.

„Miał tego pecha, że urodził się gejem w Polsce." Dehnel, Biedroń i ksiądz Kramer w przejmujących słowach o tragedii, która nigdy nie powinna się wydarzyć

Pawłowicz w kontrowersyjny sposób skomentowała w mediach społecznościowych samobójczą śmierć 14-letniego Kacpra, zaszczutego przez rówieśników z powodu jego orientacji. Napisała, że winą za śmierć chłopca należy obarczać „liberalno-lewackie” środowiska propagujące wśród dzieci i młodzieży nienaturalne postawy i relacje:

Słowa posłanki oburzyły wiele osób, pracownicy naukowi z całej Polski postanowili napisać list do władz uczelni na której wykładała posłanka, domagając się, ukarania jej za skandaliczny wpis.

Autorzy listu wskazywali, że postępowanie posłanki jest niezgodne z Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego i z zaapelowali do Rektor o przyjrzenie się działalności Pawłowicz w dyskursie publicznym: