O tym, że ibuprofen może być niebezpieczny przy koronawiruse po raz pierwszy poinformował francuski minister zdrowia Olivier Véran. Ostrzegał, że lek zamiast zbijać gorączkę może w znaczny sposób nasilać objawy choroby.

Do tej informacji odniosła się Światowa Organizacja Zdrowia. Na początku oficjalnie poinformowali, że nie ma istotnych dowodów na to, jakoby ibuprofen nasilał objawy zakażenia wirusen COVID-19.

Według WHO - można. Aby to sprawdzić, przebadano osoby, którym podawano ibuprofen w objawowym leczeniu zakażenia. WHO podaje, że pacjenci nie doświadczyli żadnych skutków ubocznych oprócz tych, które są najczęstsze przy stosowaniu ibuprofenu. Należą do nich ból brzucha, zgaga, niestrawność, rzadziej biegunka, wymioty i zawroty głowy.

Jednocześnie WHO jednoznacznie wskazuje na to, że nie istnieją żadne badania naukowe, które dowiodłyby szkodliwości ibuprofenu przy leczeniu gorączki towarzyszącej koronawirusowi.

Q: Could #ibuprofen worsen disease for people with #COVID19?

A: Based on currently available information, WHO does not recommend against the use of of ibuprofen. pic.twitter.com/n39DFt2amF

