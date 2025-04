Kilka dni temu Parlament Europejski uchwalił przepisy dotyczące rynków hurtowych roamingu w Unii Europejskiej. Co to dla nas oznacza? Umożliwi to zniesienie opłat za roaming dla użytkowników telefonów komórkowych w całej Unii Europejskiej.

Kiedy zostanie zniesiony roaming w krajach Unii Europejskiej?

Rozporządzenie, które uchwalił Parlament Europejski, ma wprowadzić limity stawek, jakie operatorzy telefonii komórkowej mają prawo pobierać od siebie nawzajem za korzystnie z sieci w celu świadczenia usługi roamingu.

Zniesienie roamingu to nasz wspólny sukces. (...) Do mieszkańców Unii Europejskiej musi dotrzeć informacja, że nie muszą się już obawiać nadmiernych kosztów związanych z korzystaniem z telefonów za granicą. 15 czerwca to będzie data wyjęcia kolejnej cegiełki z barier, które ciągle jeszcze dzielą Europę.

- powiedziała PAP zajmującą się tą sprawą europosłanka Róża Thun

Aby mogło dojść do zniesienia roamingu dla użytkowników indywidualnych, konieczne były wcześniejsze regulacje na rynku hurtowym. Obecnie stawki mają być o 90% niższe niż były do tej pory. Dzięki temu operatorzy będą mogli zaoferować usługę roamingu bez obciążania abonentów dodatkowymi opłatami.

Od 15 czerwca maksymalna stawka hurtowa opłaty za rozmowę telefoniczną w roamingu spadnie z 0,05 euro za minutę do 0,032 euro, a stawki za SMS zostaną zmniejszone z 0,02 euro do 0,01 euro. Znacznej zmianie ulegną także opłaty za przesył danych. Cena za 1 GB będzie wynosiła maksymalnie 7,7 euro, a obecnie jest to ok. 50 euro.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ma wejść w życie przed 15 czerwca, bo wtedy zostaną zlikwidowane opłaty roamingowe dla klientów sieci komórkowych w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu za rozmowy na wakacjach (oczywiście, jeżeli urlop planujesz spędzić w kraju należącym do wspólnoty) nie zapłacisz więcej niż w kraju.

