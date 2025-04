Rekordy zakażeń w poszczególnych krajach odbierają nadzieję na to, że rozwój epidemii koronawirusa już wkrótce uda się zatrzymać. Czy są bardziej optymistyczne prognozy?

Okazuje się, że dr hab. n. med. Ernest Kuchar przewiduje, że z ulgą odetchniemy za kilka miesięcy - w maju lub w czerwcu 2021 roku. Czy to oznacza koniec epidemii koronawirusa?

W maju lub w czerwcu 2021 koniec epidemii?

Nic bardziej mylnego, ekspert ma bowiem na myśli obecną falę epidemii, a nie samą epidemię koronawirusa. To oznacza, że obecna trudna sytuacja prędko się nie skończy.

Fala zachorowań może zacząć wygasać dopiero w maju lub czerwcu przyszłego roku, tak jak w tym roku, kiedy spadek zachorowań notowaliśmy późną wiosną - powiedział dr Ernest Kuchar w rozmowie z PAP.

Ekspert dodał, że efekty wprowadzenia obecnych ograniczeń zobaczymy dopiero za 2 tygodnie. Wydaje się jednak, że przynajmniej częściowy lockdown jest konieczny do tego, by znaleźć odzwierciedlenie w statystykach Ministerstwa Zdrowia. Pojawia się więc pytanie o to, co da - w perspektywie kilkumiesięcznej fali epidemii - wprowadzenie zdalnej nauki na 2 tygodnie.

Nawet jednak, jeżeli jesienią czy zimą zachorowań wymagających hospitalizacji będzie mniej, nie będzie to jeszcze oznaczać, że koronawirus został pokonany - dodał dr E. Kuchar.

Zdaniem specjalisty chorób zakaźnych, najważniejsze jest odpowiednie doposażenie szpitali, bo największym problemem jest właśnie paraliż opieki szpitalnej nad chorymi na COVID-19.

Wiele osób wymaga leczenia szpitalnego, w tym pobytu na oddziale intensywnej terapii.

Dziś resort zdrowia poinformował o 10 241 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 45 osób.

Źródło: RadioZet.pl

