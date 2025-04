Na piątkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki apelował do seniorów i prosił ich, aby o ile sytuacja tego nie wymaga, pozostali w domach. Jest to bardzo logiczne, ponieważ to starsze osoby są szczególnie narażone na ciężki przebieg infekcji koronawirusem - nie tylko ze względu na wiek, ale i częstsze choroby towarzyszące.

Sama prośba premiera nie wywołała kontrowersji - zrobiła to jednak dokładna treść rozporządzenia, która ukazała się wieczorem tego samego dnia. Pojawiły się głosy, że rząd chce zamknąć seniorów w domach.

Nieścisłości dotyczące obostrzeń dla seniorów

Według osób krytykujących wprowadzone obostrzenia, zalecenia dla seniorów nie są w rzeczywistości zaleceniami, lecz zakazem wychodzenia z domu w celu innym niż wizyta u lekarza, wyjście do kościoła czy zrobienie zakupów. Oto, jak brzmi kontrowersyjny fragment:

Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:1) wykonywaniem czynności zawodowych,2) zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,3) sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Krytykujący te zapisy przypominają, że ograniczenie przemieszczania się narusza wolność jednostki, a dopóki nie ma wprowadzonego stanu wyjątkowego, jest to niedozwolone. Podobne zapisy dotyczące wszystkich obywateli zostały wprowadzone podczas lockdownu w pierwszej połowie roku. Wtedy równie niejasne było, które przyczyny opuszczenia domu były wystarczające, by nie dostać mandatu lub kary administracyjnej.

Prawda jest jednak taka, że każdy z nas powinien w tym momencie rozważnie podchodzić do niepotrzebnego opuszczania domu. Wraz z wiekiem rośnie śmiertelność u pacjentów z Covid-19. Według statystyk w Nowym Jorku wśród osób w wieku 18-44 lat śmiertelność wynosi 3,9%. W grupie wiekowej 45-64 lat to już 22,4%, 65-74 lat - 24,9%. Wśród osób powyżej 75 roku życia aż 48,7% zachorowań skończyło się śmiertelnie.

Źródło: rp.pl, worldometers.info

