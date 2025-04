To najbardziej skomplikowany staw w naszym ciele i jednocześnie najbardziej narażony na przeciążenia, a co za tym idzie ból. Bywa też czułym barometrem m.in. kłopotów z kręgosłupem, stawami biodrowymi czy skokowymi. Ból stawów może być też objawem różnych chorób.

Uważaj na objawy

Lekkie i szybko przemijające dolegliwości w obrębie kolan nie zawsze wymagają wizyty u lekarza. Zwykle wystarczy po prostu zażyć środek przeciwbólowy i oszczędzać przez kilka dni nogę. Bez konsultacji medycznej się nie obejdzie gdy:

ból jest bardzo silny – nie ustępuje pod wpływem leków przeciwbólowych;

dodatkowo masz gorączkę powyżej 38 st. C albo czujesz się bardzo osłabiona;

kolano jest sine, obrzęknięte, gorące lub przeciwnie – zimne;

dolegliwości nawracają lub się utrzymują (nawet jeśli niespecjalnie przeszkadzają ci w codziennym funkcjonowaniu).

Jak dbać o kolana?

To, co najbardziej szkodzi kolanom to powtarzające się codziennie mikrourazy. To one niszczą chrząstkę stawową i wywołują bóle. Sprawdź, co możesz zrobić, by na co dzień lepiej dbać o stawy, a co za tym idzie ograniczyć ból (jeśli już ci doskwiera) lub zmniejszyć jego ryzyko w przyszłości.

