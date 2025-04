Jak dietę wybrać, by schudnąć raz na zawsze?

Zanim zaczniesz się odchudzać, zrób rachunek sumienia. Zastanów się, jakie są twoje największe żywieniowe grzeszki. Co robisz dobrze, jakie produkty ci smakują? Przez tydzień prowadź dziennik diety. Dzięki takiej analizie podejmiesz dobrą decyzję jeśli chodzi o wybór diety. To z kolei sprawi, że będziesz jej konsekwentnie przestrzegać!

Top 10 diet odchudzających wg redakcji Polki.pl

Myślisz, że to, jaką dietę wybierzesz nie ma znaczenia, bo i tak zrzucisz zbędne kilogramy? To nieprawda! Każdy program żywieniowy musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb organizmu. Zobacz, które diety pomogą ci osiągnąć wymarzony efekt!

1. Dla tych, którzy nie jedzą śniadań

Dieta 8h: poznaj zasady i efekty odchudzania

2. Dla sumiennych osób, które chcą schudnąć bez efektu jojo

Dieta 1200 kcal: jadłospis i zasady żywienia

3. Dla miłośników warzyw i owoców

Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej

4. Dieta dla osób aktywnych fizycznie



Dieta dla biegaczy: schudnij 5 kg w miesiąc!

5. Dieta dla fanek Ewy Chodakowskiej

Jadłospis na 7 dni diety Ewy Chodakowskiej

6. Dieta dla osób, które chcą odzwyczaić się od jedzenia pieczywa

Dieta bezglutenowa: zasady i efekty

7. Dieta dla osób z zakwaszonym organizmem

Dieta alkalizująca: tak oczyścisz swój organizm!

8. Dieta dla osób marzących o płaskim brzuchu

Dieta na płaski brzuch: zasady i jadłospis

9. Dieta dla niecierpliwych

Dieta kopenhaska: schudnij nawet 12 kg w 13 dni!

10. Dieta dla tych, którzy nie lubią być na diecie

Dieta 50 na 50 - stosuj dietę tylko co drugi dzień!

