W tym kraju kobieta chciałaby być nazwana krową, bowiem znaczyłoby to wówczas więcej niż kobieta. Indie to najgorsze miejsce do życia dla kobiet: handel kobietami jak przedmiotami jest na porządku dziennym. Założenie masek-głów krów to zwrócenie uwagi na to, że kobiety w tym kraju są mniej wartościowe od krów.

Kobieta w Indiach - projekt fotograficzny

Projekt fotograficzny Sujatro Ghosh przedstawiający kobiety noszące krowie maski zadaje pytanie, dlaczego w Indiach kobiety są mniej ważne niż bydło. –Jestem zaniepokojony faktem, że w moim kraju krowy są uważane za ważniejsze niż kobieta, że ​​wiele spraw dotyczących zgwałconych i zaatakowanych kobiet są przeciągane, ale procesy o zranienie krowy są zawsze błyskawiczne, bo wielu hindusów uważa ją za święte zwierzę – mówi Sujatro Ghosh, fotograf z Delhi dla BBC. Odnotowuje się, że w Indiach dochodzi do gwałtu średnio co 15 minut. Ilu sprawców dosięga sprawiedliwość? Takie sprawy są prowadzone przez wiele lat. Gdy zostanie zabita krowa, dochodzi do mordów na samych już podejrzanych o ten czyn.

– Fotografowałem kobiety z każdej części społeczeństwa. W Delhi rozpocząłem projekt, ponieważ stolica jest centrum wszystkich rzeczy – polityka, religia, a nawet większość debat zaczyna się tutaj – mówi Ghosh. – Zrobiłem pierwsze zdjęcie przed ikonową Bramą Indii, jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych w Indiach, a potem sfotografowałem modelkę przed pałacem prezydenckim, drugą na łodzi w rzece Hooghly w Kolkacie z mostkiem Howrah jako tło – wyznał. Seria zdjęć zaczęła być udostępniana dalej.

Polityczny cel projektu

Projekt jest także rodzajem protestu przeciwko rosnącemu wpływowi hinduskiej partii nacjonalistycznej Bharatiya Janata kierowanej przez premiera Narendra Modi, która nakreśla wyraźnie: chronić krowy. Chce, by zwierzę było uznane za święte i doczekało się szczególnej ochrony, choć dla wielu jest to uwsteczniające. Nacjonaliści hinduscy odpychają wizję swobody Zachodu, twierdząc że przejmowanie wzorców „szkodzi ich dobru kulturowemu”. Z tym wiążą się głównie obostrzenia wobec kobiet, które zdaniem nacjonalistów nie powinny mieć prawa do wygodnych ubrań ani wyrażania swoich poglądów. Czarny rynek handlu kobietami (800 zł – za tyle w Indiach można kupić żonę) ze względu na dużą dysproporcję płci, jest na rękę hinduskim politykom. Handlarzy trudno postawić przed sądem, ale gdyby chodziło o krowę...

Zobaczcie zdjęcia Sujatro Ghosh, które – udostępnione dalej – może dodadzą więcej odwagi kobietom walczącym o godność.

