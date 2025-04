Kobiety na całym świecie przez wiele lat walczyły o równouprawnienie. Chociaż część praw udało się pozyskać, walka wciąż trwa - pod różnymi względami panie nadal są dyskryminowane i to wcale nie tylko w krajach Trzeciego Świata. Nie bójmy się tego powiedzieć głośno: w pewnych kwestiach mamy po prostu gorzej. I trudniej.

Reklama

Eurostat opublikował ostatnio kolejne smutne statystyki.

W Europie kobieta zarabia przeciętnie o 16% mniej niż mężczyzna. A to wcale nie wszystko.

Gdy panie przechodzą na emeryturę, w wielu przypadkach ich świadczenie jest niższe aż o... 40%! To średnia dla całej Europy.

Jak te dane prezentują się w poszczególnych krajach? Największa przepaść dzieli emerytów na Cyprze - kobiety otrzymują wtedy przeciętnie o 48% niższe kwoty. Co ciekawe, najmniejsza różnica dotyczy seniorów z Estonii. Świadczenia poszczególnych płci różnią się tam o 3,7%. W Polsce mężczyzna otrzymuje przeciętnie o 23,4% wyższą emeryturę niż kobieta, co realnie wynosi około 500 zł. Statystyki dotyczą wprawdzie roku 2014, ale Eurostat publikuje je zawsze z pewnym opóźnieniem, co nie zmienia wcale ich aktualności.

Czy nie sądzicie, że mężczyznom wszystko wolno? Felieton Hanny Samson

Czy przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że kobiety mniej pracują lub mają gorsze kwalifikacje?

Nie!

Warto zauważyć, że w Europie aż 60% absolwentów uczelni wyższych stanowią panie. Oznacza to, że statystycznie mamy lepsze wykształcenie niż mężczyźni. Nie przekłada się to jednak niestety na nasze świadczenia emerytalne...

Niższa emerytura ma związek z posiadaniem dzieci. Im więcej dzieci, tym niższa kwota.

Czy to nie smutne, że za cały trud ciąży, porodu i wychowania, seniorki otrzymują później taką „nagrodę"?

Na szczęście, po opublikowaniu smutnych wyników, sprawą postanowili zająć się europosłowie. Przygotowali projekt działań, które długofalowo mają wpłynąć na zniwelowanie różnic. Czy zostanie on rzeczywiście wprowadzony w życie? Kiedy kobiety będą mogły cieszyć się takimi samymi świadczeniami, jak mężczyźni?

Reklama

Mężczyźni wolą głupsze? Roszczeniowa Trzydziestka o facetach